Скачать
Четвер, 25.06.2020
Зеленський допоміг сім'ям, які постраждали унаслідок вибуху будинку на Позняках
Зеленський допоміг сім'ям, які постраждали унаслідок вибуху будинку на Позняках
США і ЄС створять нову платформу для протидії впливу Китаю
США і ЄС створять нову платформу для протидії впливу Китаю
Відразу шість футболістів закінчили контракт з "Монако"
Відразу шість футболістів закінчили контракт з "Монако"
У ЗНО з математики взяли участь понад 150 тис. абітурієнтів
У ЗНО з математики взяли участь понад 150 тис. абітурієнтів

США і ЄС створять нову платформу для протидії впливу Китаю

США і ЄС створять нову платформу для протидії впливу Китаю
20:24 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Сполучені Штати прийняли пропозицію Європейського Союзу щодо створення нової міжнародної платформи протидії китайському впливу під назвою "Діалог США-ЄС з питань Китаю". Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео під час прямого включення, проведеного під егідою Брюссельського форуму, організованого Німецьким Фондом Маршалла, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я радий повідомити, що Сполучені Штати прийняли пропозицію високого представника ЄС Борреля щодо започаткування Діалогу США-ЄС з питань Китаю", - наголосив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Він уточнив, що це буде новий механізм для обговорення занепокоєнь щодо китайської загрози для Заходу. Важливою частиною цього процесу стане обмін розвідувальною інформацією "з метою збереження демократії та свободи, які Комуністична партія Китаю (КПК) хоче підірвати".

У США знову спалах коронавірусу - як на початку пандемії

"Між свободою та авторитаризмом не може бути компромісу", - наголосив держсекретар США.

Очікується, що Помпео вже за кілька тижнів вирушить до Європи, щоб узяти участь у перших зустрічах, де будуть обговорені головні завдання нового міжнародного формату.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Китай, США, ЄС, Європа.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано нові 994 випадки COVID-19
02 У Словенії стартує онлайн фестиваль української культури
03 Вийшов трейлер екранізації роману "В очікуванні варварів" (Відео)
04 Сьогодні в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі
05 Щоб подолати наслідки паводку може знадобитися не один мільярд
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чернівецька міськрада приблизно підрахувала збитки від паводку у понад 7,5 мільйона
Чернівецька міськрада приблизно підрахувала збитки від паводку у понад 7,5 мільйона
Зеленський підписав закон про експериментальні препарати у лікуванні коронавірусу
Зеленський підписав закон про експериментальні препарати у лікуванні коронавірусу
Для подолання наслідків повенів задіяли вертольоти і літак
Для подолання наслідків повенів задіяли вертольоти і літак
Після послаблення карантину у Європі стався сплеск COVID-19
Після послаблення карантину у Європі стався сплеск COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся