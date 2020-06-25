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Трамп звинуватив лідера BLM у державному перевороті

Трамп звинуватив лідера BLM у державному перевороті
21:36 Сьогодні Телеграф Укринформ instagram
Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що керівництво руху Black Lives Matter (BLM), що перекладається як "Життя чорних мають значення", підбурює до зради й державного перевороту. Про це президент США написав у четвер на офіційній Twitter-сторінці.

"Лідер руху Black Lives Matter заявляє: "Якщо США не дадуть нам того, чого ми хочемо, тоді ми випалимо цю систему і замінимо її". Це зрада, заколот, державний переворот!" - заявив глава Білого дому.

Таким чином Трамп відреагував на заяву засновника руху BLM у Нью-Йорку Хока Ньюсома (Hawk Newsome), яку той оприлюднив напередодні в інтерв'ю телеканалу Fox News. У спілкуванні з ведучою Ньюсом додав: "Я можу говорити образно. Я можу говорити буквально. Це питання інтерпретації".

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Як повідомлялося, на початку червня США охопили масові протести після смерті 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в штаті Міннесота після жорсткого затримання поліцією. Протести супроводжувалися масовими погромами, розкраданням магазинів, а також паплюженням пам'ятників історичним особам США.

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Все по темі:

США, BLM, Хок Ньюс.

Автор:

Телеграф
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