Трамп звинуватив лідера BLM у державному перевороті

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що керівництво руху Black Lives Matter (BLM), що перекладається як "Життя чорних мають значення", підбурює до зради й державного перевороту. Про це президент США написав у четвер на офіційній Twitter-сторінці.

"Лідер руху Black Lives Matter заявляє: "Якщо США не дадуть нам того, чого ми хочемо, тоді ми випалимо цю систему і замінимо її". Це зрада, заколот, державний переворот!" - заявив глава Білого дому.

Таким чином Трамп відреагував на заяву засновника руху BLM у Нью-Йорку Хока Ньюсома (Hawk Newsome), яку той оприлюднив напередодні в інтерв'ю телеканалу Fox News. У спілкуванні з ведучою Ньюсом додав: "Я можу говорити образно. Я можу говорити буквально. Це питання інтерпретації".

Як повідомлялося, на початку червня США охопили масові протести після смерті 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в штаті Міннесота після жорсткого затримання поліцією. Протести супроводжувалися масовими погромами, розкраданням магазинів, а також паплюженням пам'ятників історичним особам США.