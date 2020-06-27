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Дональд Трамп підписав указ про захист американських пам'ятників

Дональд Трамп підписав указ про захист американських пам'ятників
13:57 Сьогодні Телеграф УНН instagram
Президент США Дональд Трамп підписав указ про захист американських пам'яток, що передбачає "тривалі тюремні терміни" для учасників актів вандалізму. Про це повідомив сам президент США у Twitter, інформує УНН.

"Мені тільки що випала честь підписати дуже серйозний виконавчий указ, який захищає американські монументи, меморіали і статуї .... Довгі тюремні терміни передбачені за ці акти беззаконня, що здійснюються проти нашої великої країни", - написав він.

Раніше Трамп заявляв, за руйнування пам'яток може загрожувати до 10 років ув'язнення. 

Також він зазначав, що його розпорядження набирає чинності негайно і може застосовуватися щодо вже скоєних актів вандалізму.

Зазначимо, що під час антирасистських демонстрацій у США, що почалися після загибелі від білих поліцейських афроамериканця Джорджа Флойда, вже неодноразово здійснювали напади на пам'ятники, які асоціюються з рабством і расовою дискримінацією.

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Зокрема, це стосується пам'ятника Ендрю Джексону, який займав пост президента в США з 1829 по 1837 рік, є однією з найбільш суперечливих фігур в американській історії. Він був не тільки рабовласником, а й масово переселяв індіанців у резервації, щоб розчистити територію для білих поселенців. Дональд Трамп неодноразово називав себе "прихильником Джексона".

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США, Трамп.

Автор:

Телеграф
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