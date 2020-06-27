Дональд Трамп підписав указ про захист американських пам'ятників

Президент США Дональд Трамп підписав указ про захист американських пам'яток, що передбачає "тривалі тюремні терміни" для учасників актів вандалізму. Про це повідомив сам президент США у Twitter, інформує УНН.

"Мені тільки що випала честь підписати дуже серйозний виконавчий указ, який захищає американські монументи, меморіали і статуї .... Довгі тюремні терміни передбачені за ці акти беззаконня, що здійснюються проти нашої великої країни", - написав він.

Раніше Трамп заявляв, за руйнування пам'яток може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Також він зазначав, що його розпорядження набирає чинності негайно і може застосовуватися щодо вже скоєних актів вандалізму.

Зазначимо, що під час антирасистських демонстрацій у США, що почалися після загибелі від білих поліцейських афроамериканця Джорджа Флойда, вже неодноразово здійснювали напади на пам'ятники, які асоціюються з рабством і расовою дискримінацією.

Зокрема, це стосується пам'ятника Ендрю Джексону, який займав пост президента в США з 1829 по 1837 рік, є однією з найбільш суперечливих фігур в американській історії. Він був не тільки рабовласником, а й масово переселяв індіанців у резервації, щоб розчистити територію для білих поселенців. Дональд Трамп неодноразово називав себе "прихильником Джексона".