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Стрілянина в каліфорнійському супермаркеті Walmart: є загиблі

Стрілянина в каліфорнійському супермаркеті Walmart: є загиблі
07:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Щонайменше дві людини загинули в результаті стрілянини в супермаркеті Walmart у місті Ред Блафф, штат Каліфорнія.

Про це повідомляє The New York Times.

За останньою інформацією в результаті інциденту дві людини загинули, четверо отримали різні пошкодження. Відомо, що в одного пораненого серйозна травма, оскільки він був збитий автівкою. Один співробітник складу, імовірно, постраждав, оскільки рятувався від стрілка і поранився об паркан. Всього в будівлі в момент події перебували близько 200 осіб.

Поліціянтам, які прибули на місце події, вдалося поранити нападника. Його мотиви встановлюються. Свідки інциденту відзначили, що чули близько 50 пострілів.

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Наразі на місці події перебувають співробітники поліції та швидкої допомоги.

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Все по темі:

США, Калифорния, Walmart, Стрілянина.

Автор:

Телеграф
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