Стрілянина в каліфорнійському супермаркеті Walmart: є загиблі

Щонайменше дві людини загинули в результаті стрілянини в супермаркеті Walmart у місті Ред Блафф, штат Каліфорнія.

Про це повідомляє The New York Times.

За останньою інформацією в результаті інциденту дві людини загинули, четверо отримали різні пошкодження. Відомо, що в одного пораненого серйозна травма, оскільки він був збитий автівкою. Один співробітник складу, імовірно, постраждав, оскільки рятувався від стрілка і поранився об паркан. Всього в будівлі в момент події перебували близько 200 осіб.

Поліціянтам, які прибули на місце події, вдалося поранити нападника. Його мотиви встановлюються. Свідки інциденту відзначили, що чули близько 50 пострілів.

Наразі на місці події перебувають співробітники поліції та швидкої допомоги.