США привітали Україну з Днем Конституції і запевнили у підтримці

У День Конституції України Сполучені Штати відзначили зусилля України щодо впровадження реформ, що рухають країну до демократичного, стабільного та благополучного майбутнього, яке українці уявили собі під час Революції Гідності, та запевнили в непохитній підтримці. Відповідне звернення розмістило посольство США в Україні на своїй сторінці у Twitter.

“У День Конституції ми відзначаємо зусилля України щодо впровадження реформ, що рухають країну до демократичного, стабільного та благополучного майбутнього, яке українці уявили собі під час Революції Гідності”, — йдеться у повідомленні.

Також США запевнили українців у своїй підтримці.

“Сполучені Штати залишаються непохитні в нашій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, захищеної в межах її міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод. Ми в рівній мірі віддані принципу свободи України рухатись євроатлантичним шляхом, відповідно до вимог народу України”, — зазначили у посольстві.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні святкують День Конституції.