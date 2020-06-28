США привітали Україну з Днем Конституції і запевнили у підтримці

“У День Конституції ми відзначаємо зусилля України щодо впровадження реформ, що рухають країну до демократичного, стабільного та благополучного майбутнього, яке українці уявили собі під час Революції Гідності”, — йдеться у повідомленні.
Також США запевнили українців у своїй підтримці.
“Сполучені Штати залишаються непохитні в нашій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, захищеної в межах її міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод. Ми в рівній мірі віддані принципу свободи України рухатись євроатлантичним шляхом, відповідно до вимог народу України”, — зазначили у посольстві.
Нагадаємо, що в Україні сьогодні святкують День Конституції.