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Пляжі Маямі закриють до дня незалежності США

Пляжі Маямі закриють до дня незалежності США
21:11 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
Пляжі Маямі, що в американському штаті Флорида, закриють на період з 3 по 7 липня через зростання кількості нових випадків COVID-19. Якщо умови не покращаться - обмеження можуть продовжити. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“Пляжі Маямі, популярні серед місцевих жителів та туристів, будуть закриті у вихідні до 4 липня (Дня незалежності США - ред.), оскільки чиновники пильно стежать за швидко зростаючою кількістю нових випадків захворювання на коронавірус у цьому районі. Мер округу Маямі-Дейд Карлос Гіменес сказав, що всі пляжі та парки в окрузі закриються з п’ятниці, 3 липня до вівторка, 7 липня. Він попередив, що закриття може бути продовжено, якщо умови не покращаться, а люди не будуть дотримуватися правил, призначених для стримування поширення коронавірусу”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що департамент охорони здоров’я Флориди повідомив про 8530 нових випадків коронавірусу у неділю. Мер докладає зусиль, щоб стримувати великі зібрання у вихідні і обмежує зустрічі у понад 50 людей.

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Нагадаємо, у світі виявили 10 млн випадків коронавірусу, з них 2,5 млн - у США.

Також нагадаємо, у МОЗ назвали умови, коли можна не носити маску на пляжі.

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Все по темі:

США, Майами, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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