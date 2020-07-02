Через пандемію американці стали більше пити

На тлі пандемії коронавірусу американці стали більше пити. Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією "Kelton Global", повідомляє forbes.com.

Дослідники опитали 2 тис. американців. Про збільшення споживання спиртних напоїв заявив кожен третій опитаний (33%).

Більше половини з них - жителі невеликих міст.

Серед головних причин, через які жителі США стали більше пити, значаться:

- стрес;

- бажання побути вдома і розслабиться;

- нездатність і небажання повернуться до активного і спортивного способу життя.

Нагадаємо, що в Україні за підсумками першого кварталу поточного року зросли продажі слабоалкогольних напоїв. За рік їх споживання збільшилося на 22%. І це - найбільше зростання серед всіх видів спиртних напоїв.

Відзначимо, що в світі сьогодні спостерігається тренд популярності слабоалкогольних легких напоїв. Серед найпопулярніших такі, як Fragolino, Sprit, Sangria і різні сидри.