Через пандемію американці стали більше пити

Дослідники опитали 2 тис. американців. Про збільшення споживання спиртних напоїв заявив кожен третій опитаний (33%).
Більше половини з них - жителі невеликих міст.
Серед головних причин, через які жителі США стали більше пити, значаться:
- стрес;
- бажання побути вдома і розслабиться;
- нездатність і небажання повернуться до активного і спортивного способу життя.
Нагадаємо, що в Україні за підсумками першого кварталу поточного року зросли продажі слабоалкогольних напоїв. За рік їх споживання збільшилося на 22%. І це - найбільше зростання серед всіх видів спиртних напоїв.
Відзначимо, що в світі сьогодні спостерігається тренд популярності слабоалкогольних легких напоїв. Серед найпопулярніших такі, як Fragolino, Sprit, Sangria і різні сидри.