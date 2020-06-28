МОЗ просить українців не вживати алкоголь в спеку

Спека підвищує ризики для здоров’я від уживання алкогольних напоїв. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

"За даними World Health Organization (WHO), щороку 3 млн людей у світі помирають від зловживання спиртним, а 13,5% усіх летальних випадків серед 20–39 річних пов’язано з алкоголем", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними медиків, через вживання алкоголю існує ризик зневоднення: у спеку організм втрачає воду, і алкоголь це посилює - діє, як діуретик, тобто змушує нирки виводити воду, а не утримувати її.

Також через алкоголь стає ще спекотніше. "Через алкоголь мозок гірше оцінює внутрішню температуру тіла. Тому здається, що спиртне зігріває. Судини шкіри розширюються. Але повітря теж гаряче, і бажане охолодження не настає", - зазначається в повідомленні.

Після прийому спиртного тимчасово зростає ризик серцевого нападу, оскільки у спеку із потом виводяться цінні для роботи серця електроліти: калій, натрій. "Серцю важко працювати за таких умов. Від спеки та розширення судин тиск може значно впасти і навіть спричинити запаморочення. Людям із хворим серцем категорично не можна пити в спекотну погоду", - наголосили в ЦГЗ.

Крім того, медики звертають увагу на те, що алкоголь та активний відпочинок несумісні. "Через високу температуру ми швидше п’яніємо: реакція уповільнюється, погіршуються координація рухів, увага, здатність адекватно оцінювати власні можливості й ситуацію навколо. Відтак можна завдати шкоди не тільки собі, а й іншим", - йдеться в повідомленні.

Відтак у ЦГЗ наголосили, що найкращий алкогольний напій у спекотні дні – це відсутність алкоголю, і закликали пам’ятати, що безпечної дози алкоголю не існує.

"Вживання спиртного шкідливе для серцево-судинної системи (спричиняє гіпертонію, збільшує ризики інсультів). Крім того, з алкоголем пов’язують вісім різних видів раку та інші серйозні захворювання: цироз печінки, гепатит, панкреатит. Як і тютюн, алкоголь спричиняє залежність", - йдеться у повідомленні.