Як правильно влітку пити коньяк

Англійський "Шампань-коктейль"
Напій знаменитий вдалим поєднанням коньяку з шампанським, при якому цілісність кожного з компонентів не руйнується, а доповнює смак. У 1889 році цей коктейль авторства легендарного бармена Гаррі Джонсона отримав золоту медаль на конкурсі в Нью-Йорку, ми теж віддали йому першість.
Склад:
• шампанське - 100 мл;
• коньяк - 20 мл;
• коричневий цукор - 1 кубик;
• біттер Angostura (гірка настоянка) - 2-3 краплі.
Рецепт:
1. Покласти в келих для шампанського кубик цукру, капнути на нього 2-3 краплі гіркої настоянки, почекати, поки цукор вбере настоянку.
2. Налити коньяк і шампанське.
3. За бажанням коктейль можна прикрасити скибочкою апельсина.
Єдиний недолік "Шампань-коктейлю" - для його приготування потрібен венесуельський біттер Ангостура. Навряд чи він знайдеться в домашніх барах більшості читачів, але цю гірку настоянку можна легко придбати в українських супермаркетах.
"Коарнадо"
Простий коктейль, в якому чудово поєднуються коньяк і вершки. Має приємний солодкий вершковий смак з відтінком персика.
Склад:
• коньяк - 20 мл;
• вершки - 40 мл;
• персиковий лікер - 20 мл;
• банан - половинка.
• шоколадна стружка.
Рецепт: охолодити банан, лікер, коньяк і вершки, збити їх в блендері і перелити в келих. Зверху посипати шоколадною стружкою.
"Альба"
Десертний фруктовий коктейль з терпким смаком і красивим зовнішнім виглядом.
Склад:
• коньяк - 30 мл;
• апельсиновий сік - 30 мл;
• малина - 1 столова ложка;
• апельсин - 1 скибочка.
Рецепт: збити в блендері малину, коньяк і апельсиновий сік, перелити напій у високий келих. Зверху прикрасити скибочкою апельсина.
"Біла насолода"
Слабоалкогольний банановий коктейль з коньяком і морозивом. Має легкий молочний смак.
Склад:
• морозиво (пломбір або вершкове) - 250 г;
• молоко - 130 мл;
• стиглий банан - 1 штука;
• коньяк - 25 мл.
Рецепт:
1. Почистити банан і нарізати його дрібними частинками.
2. Збити в блендері молоко і морозиво.
3. Додати в блендер банан і коньяк, ще раз збити до отримання однорідної маси.
4. Перелити коктейль у келих і подати разом з трубочкою.
Для прикраси можна використовувати скибочку апельсина, банана або ківі.
"Коньячний Мартіні"
Коктейль, що прекрасно поєднує в собі мартіні з коньяком і фруктовим соком. Завдяки помірній міцності і солодкому смаку вважається жіночим напоєм.
Склад:
• коньяк - 20 мл;
• мартіні Б'янко - 25 мл;
• сік манго, грейпфрута або персика - 20 мл.
Рецепт: змішати в шейкері всі інгредієнти разом з кількома кубиками льоду, перелити в келих для мартіні, зверху прикрасити маслиною.
Аналогічний коктейль можна приготувати на основі червоного або рожевого мартіні, в цьому випадку сік манго (персика) замінюється апельсиновим або лимонним.
Для коктейлів з мартіні існує правило - кожна наступна порція повинна бути меншої міцності, ніж попередня. Міцність напою зменшують шляхом додавання більшої кількості фруктового соку.