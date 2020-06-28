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Як правильно влітку пити коньяк

Як правильно влітку пити коньяк
16:05 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
Коктейлі з коньяком стали популярні в середині XX століття. Тоді коньяк просто розбавляли мінеральною водою, і додавали в нього тонік - для зменшення міцності. Поступово рецепти удосконалювалися, перетворюючись на справжні алкогольні шедеври. Експерти українського коньячного бренду Koktebel зробили підбірку п'яти смачних, популярних і простих у приготуванні літніх коктейлів з коньяком, передає УНН.

Англійський "Шампань-коктейль"

Напій знаменитий вдалим поєднанням коньяку з шампанським, при якому цілісність кожного з компонентів не руйнується, а доповнює смак. У 1889 році цей коктейль авторства легендарного бармена Гаррі Джонсона отримав золоту медаль на конкурсі в Нью-Йорку, ми теж віддали йому першість.

Склад:

• шампанське - 100 мл;

• коньяк - 20 мл;

• коричневий цукор - 1 кубик;

• біттер Angostura (гірка настоянка) - 2-3 краплі.

Рецепт:

1. Покласти в келих для шампанського кубик цукру, капнути на нього 2-3 краплі гіркої настоянки, почекати, поки цукор вбере настоянку.

2. Налити коньяк і шампанське.

3. За бажанням коктейль можна прикрасити скибочкою апельсина.

Єдиний недолік "Шампань-коктейлю" - для його приготування потрібен венесуельський біттер Ангостура. Навряд чи він знайдеться в домашніх барах більшості читачів, але цю гірку настоянку можна легко придбати в українських супермаркетах.

"Коарнадо"

Простий коктейль, в якому чудово поєднуються коньяк і вершки. Має приємний солодкий вершковий смак з відтінком персика.

Склад:

• коньяк - 20 мл;

• вершки - 40 мл;

• персиковий лікер - 20 мл;

• банан - половинка.

• шоколадна стружка.

Рецепт: охолодити банан, лікер, коньяк і вершки, збити їх в блендері і перелити в келих. Зверху посипати шоколадною стружкою.

"Альба"

Десертний фруктовий коктейль з терпким смаком і красивим зовнішнім виглядом.

Склад:

• коньяк - 30 мл;

• апельсиновий сік - 30 мл;

• малина - 1 столова ложка;

• апельсин - 1 скибочка.

Рецепт: збити в блендері малину, коньяк і апельсиновий сік, перелити напій у високий келих. Зверху прикрасити скибочкою апельсина.

"Біла насолода"

Слабоалкогольний банановий коктейль з коньяком і морозивом. Має легкий молочний смак.

Склад:

• морозиво (пломбір або вершкове) - 250 г;

• молоко - 130 мл;

• стиглий банан - 1 штука;

• коньяк - 25 мл.

Рецепт:

1. Почистити банан і нарізати його дрібними частинками.

2. Збити в блендері молоко і морозиво.

3. Додати в блендер банан і коньяк, ще раз збити до отримання однорідної маси.

4. Перелити коктейль у келих і подати разом з трубочкою.

Для прикраси можна використовувати скибочку апельсина, банана або ківі.

"Коньячний Мартіні"

Коктейль, що прекрасно поєднує в собі мартіні з коньяком і фруктовим соком. Завдяки помірній міцності і солодкому смаку вважається жіночим напоєм.

Склад:

• коньяк - 20 мл;

• мартіні Б'янко - 25 мл;

• сік манго, грейпфрута або персика - 20 мл.

Рецепт: змішати в шейкері всі інгредієнти разом з кількома кубиками льоду, перелити в келих для мартіні, зверху прикрасити маслиною.

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Аналогічний коктейль можна приготувати на основі червоного або рожевого мартіні, в цьому випадку сік манго (персика) замінюється апельсиновим або лимонним.

Для коктейлів з мартіні існує правило - кожна наступна порція повинна бути меншої міцності, ніж попередня. Міцність напою зменшують шляхом додавання більшої кількості фруктового соку.

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Коньяк, Напої, Випивка.

Автор:

Телеграф
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