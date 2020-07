Ракета Electron американської компанії Rocket Lab стартувала на орбіту з групою мінісупутників

Ракета Electron у неділю стартувала на орбіту з сімома малими космічними апаратами, повідомила американська приватна компанія-розробник носія Rocket Lab.

Запуск двоступеневої ракети Electron з місією, що отримала назву Pics Or It Did not Happen, був здійснений зі стартового майданчика компанії Rocket Lab на півострові Махія в Новій Зеландії 21:19 UTC у суботу (00:19 за київським часом у неділю).

Супутники запущені на кругову низьку навколоземну орбіту висотою 500.

Серед них - супутник CE-SAT-IB компанії Canon Electronics Inc, призначений для тестування технології отримання зображень Землі за допомогою ширококутних камер високого дозволу, п'ять апаратів SuperDove дистанційного зондування землі з новими системами для забезпечення більш високої якості зображення, а також супутник Faraday-1 6U британської компанії In-Space Missions.

Ракета Electron аерокосмічної компанії Rocket Lab може виводити на низьку опорну орбіту до 250 кг вантажу. Вартість пуску ракети становить від 4,9 до 6,6 млн дол., що надзвичайно мало в порівнянні зі стартом ракет середнього і важкого класів. Таким чином, Rocket Lab прагне зробити революцію на ринку ракетно-космічних послуг.

Місія Pics Or It Did not Happen стане тринадцятим запуском ракети Electron.