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Трамп заявив про зниження смертності через коронавірус у США

Трамп заявив про зниження смертності через коронавірус у США
08:37 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Президент США Дональд Трамп зазначив у неділю, що на території Сполучених Штатів спостерігається зниження смертності серед інфікованих новим коронавірусом, незважаючи на зростаючу кількість випадків інфікування.

“Нові випадки (зараження) китайським вірусом ростуть через масове тестування, смертей стає менше, (показники смертності) низькі і стабільні, — написав глава Білого дому на своїй сторінці в Twitter, — Фальшиві новинні ЗМІ повинні про це інформувати, а також про те, що кількість нових робочих місць ставить рекорди”.

За даними Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, в США виявлено понад 2,85 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 129,7 тис. осіб.

COVID-19 в США: кількість жертв перевищила 130 тисяч осіб

Також відзначимо, що Трамп проведе другий з початку пандемії передвиборний мітинг.

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Все по темі:

США, Трамп, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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