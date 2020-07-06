Трамп заявив про зниження смертності через коронавірус у США

“Нові випадки (зараження) китайським вірусом ростуть через масове тестування, смертей стає менше, (показники смертності) низькі і стабільні, — написав глава Білого дому на своїй сторінці в Twitter, — Фальшиві новинні ЗМІ повинні про це інформувати, а також про те, що кількість нових робочих місць ставить рекорди”.
За даними Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, в США виявлено понад 2,85 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 129,7 тис. осіб.
Також відзначимо, що Трамп проведе другий з початку пандемії передвиборний мітинг.