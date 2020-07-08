Скачать
Середа, 08.07.2020
Іран почне переговори з Україною з 20 липня щодо збитого літака Тегеран-Київ
Іран почне переговори з Україною з 20 липня щодо збитого літака Тегеран-Київ
Уряд вніс зміни в порядок проведення конкурсу для держслужби
Уряд вніс зміни в порядок проведення конкурсу для держслужби
Фернандо Алонсо офіційно повернувся до Формули-1
Фернандо Алонсо офіційно повернувся до Формули-1
Модель Ана Чері похизувалася пишними формами (Фото)
Модель Ана Чері похизувалася пишними формами (Фото)

Каньє Вест вірить у свою перемогу на виборах у США

Каньє Вест вірить у свою перемогу на виборах у США
20:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Американський реп-виконавець Каньє Вест, спростував припущення, що його балотування у якості кандидата в президенти США є піар-ходом. За його словами, він націлений на перемогу.

Про це репер розповів в інтерв’ю Forbes.

"Він балотується у президенти 2020 року від нової партії - Дня народження (Birthday Party) - з підтримкою Ілона Маска та невідомого кандидата у віцепрезиденти, якого він вже обрав", - йдеться у повідомленні.

За словами репера, його кампанія — не піар:

«Як і з усім, що я робив у своєму житті, я націлений на перемогу».

Також Вест, який раніше публічно підтримував Трампа, пояснив, що втратив до нього довіру. Також репер не вважає «особливим» ймовірного кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена. І не бачить нічого поганого в тому, що він може перетягнути електорат афроамериканців від Байдена до себе.

Як повідомлялося, американcький репер Каньє Вест оголосив про намір взяти участь у президентських виборах у США, що мають відбутися у листопаді 2020 року.

Репер Каньє Вест балотується у президенти США

Каньє Вест — американський виконавець у стилі хіп-хоп, репер, продюсер, композитор та дизайнер. Народився 1977 року. Його неодноразово називали одним з найвидатніших артистів XXI століття. Вест є одним з найбільш високооплачуваних знаменитостей. Одружений з моделлю та зіркою реаліті-шоу Кім Кардаш'ян.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Илон Маск, CША, Каньє Вест, Birthday Party.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Знімав ролик про перевірку веломаршруту: Дубинський на Південному мосту в Києві створив пробку
02 Різниця - 21 рік: Ілля Авербух зустрічається із зіркою "Татусевих дочок"
03 Привітання з Днем сім'ї у віршах, прозі та картинках
04 Погода в Одесі: на місто насувається шторм
05 "Динамо" і "Ворскла" сьогодні розіграють Кубок України з футболу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В окупованому Криму проводять бойові навчання
В окупованому Криму проводять бойові навчання
За тиждень заворушень в Ефіопії 239 осіб загинуло, 3500 заарештованих
За тиждень заворушень в Ефіопії 239 осіб загинуло, 3500 заарештованих
Зеленський привітав першу породіллю в Чернівецькому перинатальному центрі
Зеленський привітав першу породіллю в Чернівецькому перинатальному центрі
Гейлі Болдвін вразила фігурою у бездоганній літній сукні
Гейлі Болдвін вразила фігурою у бездоганній літній сукні
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся