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Репер Каньє Вест балотується у президенти США

Репер Каньє Вест балотується у президенти США
14:49 Сьогодні Телеграф 24tv.ua instagram
Відомий американський репер, чоловік світської левиці Кім Кардашян Каньє Вест заявив, що балотуватиметься у президенти Сполучених Штатів Америки.

 Каньє Вест є одним із найбільш високооплачуваних знаменитостей у сучасному шоу-бізнесі. Він входить до числа найвидатніших артистів XXI століття. Тепер на офіційній сторінці в твіттері виконавець повідомив, що має намір взяти участь у президентських виборах в США.

Репер вирішив позмагатися за звання глави однієї із найпотужніших країн світу. Він неодноразово висловлював чітку громадянську позицію, підтримував свій народ у важкий час. Зокрема, не залишився осторонь нещодавних протестів у США, які виникли після вбивства Джоджа Флойда, та оплатив навчання його доньки. Каньє має велику підтримку серед своїх прихильників, є чудовим сім'янином та батьком.

 
 
 
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#2020VISION

Публикация от Kanye West (@kanyewestt_official)

Після того, як він заявив про намір стати президентом, публікацію поширили майже 400 тисяч користувачів мережі твіттер, а в коментарях вони підтримують репера та бажають йому перемоги.

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Ми маємо реалізувати надії Америки, вірячи у Бога, об'єднуючи наше бачення та будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на посаду президента США, – написав Вест. Серед тих,хто підтримав репера, є й глава компанії Space X Ілон Маск, який написав: "Маєте мою цілковиту підтримку".

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Все по темі:

США, Ким Кардашьян, Каньє Вест.

Автор:

Телеграф
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