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TAYANNA розповіла про екскоханого, який покинув її заради Ані Лорак
TAYANNA розповіла про екскоханого, який покинув її заради Ані Лорак

TAYANNA розповіла про екскоханого, який покинув її заради Ані Лорак

TAYANNA розповіла про екскоханого, який покинув її заради Ані Лорак
13:49 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
Популярна українська співачка TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) зізналася, що її колишній чоловік, продюсер Єгор Глєбов пішов до Ані Лорак та досі перебуває у стосунках з нею.

У відвертому інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя" виконавиця розповіла, чи спілкується з екскоханим та які стосунки у нього з сином.

TAYANNA про стосунки екскоханого з сином

У Тетяни та Єгора є спільний син Даніель. Артистка каже, що її колишній досі перебуває у стосунках з Ані Лорак, проте вона не забороняє йому спілкуватися із сином, адже він має на це таке ж право, як і вона.

Вони живуть разом, я все знаю. Він спілкується з сином, Даніель телефонує йому. Це буває рідко, бо він відвик. Проте, коли Єгор приїздить в Київ, ми бачимося. Можемо разом пообідати, повечеряти. Для нас це не табу, – розповіла співачка.

TAYANNA каже, що син знає, з яким зараз живе його тато. Одного разу Єгор пропонував Даніелю полетіти в Росію. Він хотів познайомити його із співачкою та її донькою Софією.

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Я його відпускала, але він негорів бажанням летіти кудись з батьком. Навіть сам казав мені: "Мамо, я ж з татом бачусь дуже рідко, він мені як не тато, він просто мене зробив. Я хочу тебе берегти, хочу бути з тобою, тому що якщо я поїду, ти ж залишишся одна. Хто тебе оберігатиме?", – поділилася знаменитість.

TAYANNA про домашнє насильство в сім'ї

Раніше співачка розповідала, що у стосунках з Глєбовим було пристунє домашнє насильство. Продюсер неодноразово підіймав на неї руку. Проте з Анею Лорак вона цими подробицями не ділилася. TAYANNA каже, що якби вона зателефонувала і спитала, то звісно, що розповіла б їй усе. Але лізти у чужу сім'ю не хоче. Можливо, Єгор змінився і тепер поводиться по-іншому, кожні стосунки різні. 

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Все по темі:

Ани Лорак, TAYANNA.

Автор:

Телеграф
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