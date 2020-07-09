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США готують нові санкції проти Китаю

США готують нові санкції проти Китаю
08:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Адміністрація Дональда Трампа готується посилити тиск на Китай та протягом найближчого часу оголосити про введення додаткових широких обмежень проти цієї країни.

З такою заявою виступила в середу речниця Білого дому Кейлі Макенані, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я не буду випереджати президента в плані того, якими будуть наші заходи проти Китаю, але скоро ви почуєте про деякі кроки, що стосуються КНР. Отже, я можу це підтвердити", - заявила речниця адміністрації Трампа.

Раніше цього ж дня радник президента США з питань нацбезпеки Роберт О'Браєн також повідомив про намір глави Білого дому посилити тиск на Пекін. Він зазначив, зокрема, що це стосуватиметься скасування особливого статусу Гонконгу. Крім того, за його словами, можливе введення обмежень проти китайського програмного додатку TikTok та соцмережі WeChat, оскільки ці програми збирають приватні дані громадян США.

Нагадаємо, відносини між США й Китаєм останніми роками суттєво загострилися та переросли до торгівельного протистояння двох найбільших економік світу. Водночас, напруження між країнами різко зросло після того, як наприкінці травня цього року Всекитайські збори народних представників ухвалили 28 травня закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу. Завдяки цьому режим у Пекіні наділив себе правом карати за протести жителів цього регіону – в обхід місцевого законодавства.

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Ухвалення цього закону розкритикували в ЄС, Великій Британії, США та інших країнах. Владу Китаю звинувачують у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР.

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Все по темі:

Китай, США, Білий дім, Санкції.

Автор:

Телеграф
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