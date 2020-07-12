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Трамп впевнено переміг на праймеріз у Луїзіані

Трамп впевнено переміг на праймеріз у Луїзіані
11:46 Сьогодні Телеграф
Чинний президент США Дональд Трамп здобув впевнену перемогу на праймеріз Республіканської партії в штаті Луїзіана, де йому протистояли чотири інших кандидата.

Дональд Трамп виграв праймеріз до президентських виборів у листопаді від Республіканської партії у штаті Луїзіана. Від його суперників з Демократичної партії перемогу здобув Джо Байден.

Про це повідомляє AP.

"Президент Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден здобули перемогу у Луїзіані на двічі відтермінованих президентських праймеріз", - йдеться у повідомленні.

Трамп готовий визнати поразку на виборах

Луїзіана мала провести одні з останніх праймеріз до виборів президента США. Праймеріз було відтерміновано вже двічі від первинної дати - 4 квітня - через пандемію коронавірусу.

Президентські вибори у США заплановані на 3 листопада. Основними конкурентами наразі вважаються Джо Байден та Дональд Трамп.

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Все по темі:

США, Джо Байден, Дональд Трамп, Луїзіана.

Автор:

Телеграф
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