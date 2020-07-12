Трамп впевнено переміг на праймеріз у Луїзіані

Дональд Трамп виграв праймеріз до президентських виборів у листопаді від Республіканської партії у штаті Луїзіана. Від його суперників з Демократичної партії перемогу здобув Джо Байден.
Про це повідомляє AP.
"Президент Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден здобули перемогу у Луїзіані на двічі відтермінованих президентських праймеріз", - йдеться у повідомленні.
Луїзіана мала провести одні з останніх праймеріз до виборів президента США. Праймеріз було відтерміновано вже двічі від первинної дати - 4 квітня - через пандемію коронавірусу.
Президентські вибори у США заплановані на 3 листопада. Основними конкурентами наразі вважаються Джо Байден та Дональд Трамп.