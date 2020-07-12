В США віщують початок третьої хвилі COVID-19

Головний лікар американської медичної служби передрік нову хвилю коронавірусу.

Світу варто готуватися до третьої хвилі коронавірусу COVID-19.

Про це заявив головний лікар медичної служби Сент-Джозефа, яка знаходиться в штаті Каліфорнія, США, Чад Кріліч, передає DW.

Він порівняв пандемію коронавірусу з п'єсою на три акти, і впевнений, що ми зараз знаходимося на другому.

"При розгляді можливого початку спалаху грипу, ми знаємо, що буде третя хвиля. Очевидно, на все це впливатиме те, як ми поведемо себе в суспільстві, чи буде вакцина тощо", - сказав Чад Кріліч.

Крім того, він повідомив, що сотні лікарів та науковців працюють над створенням вакцини від коронавірусу, але точної дати її створення поки невідомо.

Нагадаємо, у світі з початку пандемії COVID-19 виявили у 12 мільйонів 847 тисяч 293 осіб, із них 7 мільйони 483 тисячі 287 пацієнтів одужали, а 567 734 — померли від ускладнень. Лікуються від хвороби наразі понад 4 796 292 мільйони осіб.