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У світі від коронавірусу лікуються майже 4,8 мільйона осіб

У світі від коронавірусу лікуються майже 4,8 мільйона осіб
10:22 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash
У світі з початку пандемії COVID-19 виявили у 12 мільйонів 847 тисяч 293 осіб, із них 7 мільйони 483 тисячі 287 пацієнтів одужали, а 567 734 — померли від ускладнень. Лікуються від хвороби наразі понад 4 796 292 мільйони осіб. Про це свідчать дані ресурсу Worldometer.

Лідером за кількістю підтверджених випадків залишаються США. Там COVID-19 виявили у 3 млн 355 тисяч 646 осіб. Із них 1 млн 490 тисяч 446 пацієнтів вже одужали, а 137 403 — померли.

На другому місці — Бразилія, де з початку пандемії коронавірусну хворобу виявили у 1 840 812 особи. Із них понад 71 492 людей померли від ускладнень, а понад 1 213 512 млн — одужали.

COVID-19 у світі: інфіковано понад 12,7 млн осіб

Третьою за кількістю виявлених випадків COVID-19 у світі є Індія — 850 358 підтверджених випадків. Із початку пандемії від коронавірусу там померли понад 22 687 осіб, одужали —536 231.

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Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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