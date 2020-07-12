COVID-19 у світі: інфіковано понад 12,7 млн осіб

Станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 564 420. У свою чергу, одужали 6 980 671 людей. Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі 12 681 472 осіб інфіковано.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (3 245 158), Бразилія (1 839 850), Індія (820 916), Росія (719 449), а також Перу, Чилі, Мексика, Велика Британія, Південно-Африканська Республіка, Іран, Іспанія, Пакистан, Італія та Саудівська Аравія.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (134 764), Бразилії (71 469), Великій Британії (44 735), а також в Італії, Мексиці, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4,641.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 52 843 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 372 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.