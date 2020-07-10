ВООЗ проти повернення до жорсткого карантину

Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти повернення до жорсткого карантину з метою протидії поширенню хвороби COVID-19.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Райан.

"Ми всі хочемо уникнути того, щоб цілі країни поверталися до повного карантину, такого ніхто не бажає", - заявив Райан.

Райан відзначив, що ВООЗ турбують великі осередки захворювання, коли відбуваються спалахи та швидкі передачі коронавірусу.

"Ми та багато вчених зазначали: щойно жорсткий карантин закінчиться, завжди буде ризик нових спалахів захворювання, з'явиться можливість передачі вірусу", - додав чиновник.

Як повідомлялося, кількість випадків COVID-19 загалом у світі становить 12 393 692, з яких 557 495 – летальні. 7 224 987 пацієнтів одужали.