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ВООЗ проти повернення до жорсткого карантину

ВООЗ проти повернення до жорсткого карантину
22:26 Пт, 10 Липень 2020 Телеграф Укринформ Фото: twitter
Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти повернення до жорсткого карантину з метою протидії поширенню хвороби COVID-19.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Райан.

"Ми всі хочемо уникнути того, щоб цілі країни поверталися до повного карантину, такого ніхто не бажає", - заявив Райан.

Райан відзначив, що ВООЗ турбують великі осередки захворювання, коли відбуваються спалахи та швидкі передачі коронавірусу.

"Ми та багато вчених зазначали: щойно жорсткий карантин закінчиться, завжди буде ризик нових спалахів захворювання, з'явиться можливість передачі вірусу", - додав чиновник.

 ВООЗ попереджає, що паління сприяє розвитку важких форм COVID-19

Як повідомлялося, кількість випадків COVID-19 загалом у світі становить 12 393 692, з яких 557 495 – летальні. 7 224 987 пацієнтів одужали.

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ВООЗ, Covid-19, Майкл Райан.

Автор:

Телеграф
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