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У США заявили, що вчені з лабораторії в Ухані перебігли на Захід

У США заявили, що вчені з лабораторії в Ухані перебігли на Захід
17:18 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Вчені із лабораторії в Ухані перебігли на Захід і розкрили докази винуватості Комуністичної партії в Китаї у поширенні COVID-19. Про це повідомляє The Daily Mirror.

“Вчені з Уханської лабораторії перебігли на Захід. Стів Беннон, який був колишнім радником президента США Дональда Трампа і підтримує тісні зв’язки з адміністрацією Білого Дому, заявив, що розвідники готують справу проти Пекіну на основі того, що глобальна пандемія була викликана витоком з Інституту вірусології в Ухані”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що, на думку Стіва Беннона, у західних спецслужб є докази того, що Пекін винуватий у поширенні коронавірусу, і що ці докази, в тому числі, надали вчені, які дезертирували з Китаю та Гонконгу від середини лютого.

В США віщують початок третьої хвилі COVID-19

"Вони ще не розмовляють із ЗМІ, але люди з лабораторії Ухань та інших лабораторій, які приїхали на Захід, розкривають докази винуватості Комуністичної партії Китаю (в появі COVID-19, - ред.). Я думаю, що люди будуть шоковані”, - сказав Стів Беннон.

Нагадаємо, Майк Помпео раніше заявив про існування доказів того, що вірус поширився з лабораторії в місті Ухань.

Також нагадаємо, в Ухані назвали "вигадкою" теорію про витік коронавірусу з лабораторії.

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Все по темі:

Китай, США, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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