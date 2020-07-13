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Сенат США висунув вимогу запровадити нові санкції проти Туреччини

Сенат США висунув вимогу запровадити нові санкції проти Туреччини
21:34 Пн, 13 Липень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Представники Сенату США вимагають висунути нові санкції проти Туреччини через її відмову виконувати вимоги США і НАТО стосовно усунення загрози, які становлять російські комплекси С-400 на території країни.

Відповідну заяву оприлюднено на акаунті Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США у Twitter.

"Рівно рік тому, всупереч позиції НАТО, наш союзник Туреччина закупила російську систему протиповітряної оборони С-400. Допоки Туреччина не виправить це, відносини між США й Туреччиною залишатимуться напруженими. Санкції CAATSA (Закону щодо протидії противникам Америки шляхом санкцій – ред.) необхідно вводити без зволікань", - наголошується в заяві.

Заклик представників Сенату – верхньої палати Конгресу США, який контролюється республіканською (провладною) більшістю – став частиною послідовного тиску законодавців на адміністрацію президента Трампа в "турецько-російському" питанні. Раніше цього місяця двопартійна група законодавців уже зверталася з офіційним листом до глави Пентагону з вимогою прискорити згортання програми інтеграції надсучасних літаків F-35 у систему оборони Туреччини.

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Як повідомлялося, Туреччина, яка є членом НАТО, у 2019 році закупила у Росії системи ППО С-400 та інтегрувала їх у свою систему оборони. Нещодавно турецькі сили випробували можливості С-400 на військових літаках, закуплених раніше у США.

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США, Трамп, Туреччина.

Автор:

Телеграф
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