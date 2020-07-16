Трамп призначив нового главу свого передвиборчого штабу

Білл Стіпен замінить Бреда Парскейла на посаді керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа. Про це голосив президент США в середу ввечері.

"Радий повідомити, що Білл Стіпен був підвищений до керівника кампанії Трампа. Бред Парскейл, який був зі мною протягом дуже довгого часу і керував нашими приголомшливими цифровими та інформаційними стратегіями, залишиться в цій ролі, будучи старшим радником кампанії", - написав Трамп у своєму Твіттері.

Він зазначив, що Парскейл і Стіпен зіграли важливу роль в його перемозі на президентських виборах у 2016 році, і Трамп чекає другої перемоги.

"Це повинно бути набагато простіше, оскільки наші цифри в опитуваннях швидко ростуть, економіка стає краще, вакцини і терапія розробляються...", - додав президент США.

Стіпен недавно був призначений заступником керівника кампанії. Раніше він працював директором Білого дому з політичних питань. У грудні 2018 став старшим політичним радником передвиборчого штабу.

Як зазначають американські ЗМІ, люди, близькі до передвиборчого штабу Трампа очікували зміни керівництва, особливо після мітингу в Талсі (штат Оклахома).

Тоді на захід прийшло набагато менше прихильників президента, ніж очікувалося. Крім того, представники департаменту охорони здоров'я Оклахоми заявили, що через мітинг відбувся наступний сплеск випадків коронавірусу.