Скачать
Четвер, 16.07.2020
Світовий конґрес українців закликає владу не підтримувати законопроєкт Бужанського про мову
Світовий конґрес українців закликає владу не підтримувати законопроєкт Бужанського про мову
Євросоюз бачить Індію як партнера в геополітиці, зокрема в досягненні кліматичних цілей
Євросоюз бачить Індію як партнера в геополітиці, зокрема в досягненні кліматичних цілей
Відомий коментатор Денис Босянок прокоментував ситуацію в київському клубі (Відео)
Відомий коментатор Денис Босянок прокоментував ситуацію в київському клубі (Відео)
У ведучої 1+1 в прямому ефірі випав зуб
У ведучої 1+1 в прямому ефірі випав зуб

Трамп призначив нового главу свого передвиборчого штабу

Трамп призначив нового главу свого передвиборчого штабу
07:44 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Білл Стіпен замінить Бреда Парскейла на посаді керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа. Про це голосив президент США в середу ввечері.

"Радий повідомити, що Білл Стіпен був підвищений до керівника кампанії Трампа. Бред Парскейл, який був зі мною протягом дуже довгого часу і керував нашими приголомшливими цифровими та інформаційними стратегіями, залишиться в цій ролі, будучи старшим радником кампанії", - написав Трамп у своєму Твіттері.

Він зазначив, що Парскейл і Стіпен зіграли важливу роль в його перемозі на президентських виборах у 2016 році, і Трамп чекає другої перемоги.

"Це повинно бути набагато простіше, оскільки наші цифри в опитуваннях швидко ростуть, економіка стає краще, вакцини і терапія розробляються...", - додав президент США.

Сенат США висунув вимогу запровадити нові санкції проти Туреччини

Стіпен недавно був призначений заступником керівника кампанії. Раніше він працював директором Білого дому з політичних питань. У грудні 2018 став старшим політичним радником передвиборчого штабу.

Як зазначають американські ЗМІ, люди, близькі до передвиборчого штабу Трампа очікували зміни керівництва, особливо після мітингу в Талсі (штат Оклахома).

Тоді на захід прийшло набагато менше прихильників президента, ніж очікувалося. Крім того, представники департаменту охорони здоров'я Оклахоми заявили, що через мітинг відбувся наступний сплеск випадків коронавірусу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Вибори, Штаб, Трамп.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Хто такий Кирилл Шевченко: Кандидат на пост глави Нацбанку
02 День бухгалтера 2020: привітання в картинках та віршах
03 Простежується зниження світових цін на нафту
04 Через халатність лікаря харківська лікарня витратила майже 3 млн на неіснуючі фотоальбоми
05 Світовий конґрес українців закликає владу не підтримувати законопроєкт Бужанського про мову
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Виборчий кодекс, Нацбанк і АМКУ: розгляне Рада на порядку денному
Виборчий кодекс, Нацбанк і АМКУ: розгляне Рада на порядку денному
Поліція розслідує розтрату 60 млн грн &quot;кіотських&quot; грошей на університет Шевченка
Поліція розслідує розтрату 60 млн грн "кіотських" грошей на університет Шевченка
Хто такий Кирилл Шевченко: Кандидат на пост глави Нацбанку
Хто такий Кирилл Шевченко: Кандидат на пост глави Нацбанку
День бухгалтера 2020: привітання в картинках та віршах
День бухгалтера 2020: привітання в картинках та віршах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся