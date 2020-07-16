У Вашингтоні стурбовані сутичками в Нагірному Карабасі

Прес-секретар Держдепартаменту Морган Ортагус заявила, що США засуджують зіткнення між Вірменією і Азербайджаном у Нагірному Карабасі і закликають сторони негайно припинити застосування сили. Однак, як пише The National Interest, член сенатського комітету з міжнародних відносин Ед Маркей підтримує Вірменію і вважає, що Азербайджан і Туреччина повинні поважати бажання вірменського народу Нагірного Карабаху.

Після зіткнення між Вірменією і Азербайджаном, яке забрало життя 14 осіб, американські політики закликають до розрядки між двома колишніми радянськими республіками. Як пише The National Interest, конфлікт між Вірменією і Азербайджаном через спірну територію, Нагірного Карабаху, вибухнув на початку 1990-х років, коли обидві країни здобули незалежність від СРСР. У 1994 році сторони домовилися про припинення вогню, але до постійного мирної угоди на міжнародних переговорах так і не прийшли. Події цього тижня, коли вздовж кордону вибухнули найкривавіші за останні роки зіткнення, загрожують підірвати мирний процес.

«Сполучені Штати рішуче засуджують насильство на міжнародній кордоні Вірменія - Азербайджан. Ми настійно закликаємо сторони негайно припинити застосування сили, скористатися існуючими прямими лініями зв'язку, щоб уникнути подальшої ескалації, і строго дотримуватися режиму припинення вогню », - заявила прес-секретар Держдепартаменту Морган Ортагус.

Офіційно Вашингтон визнає Нагорний Карабах азербайджанською землею, але спірна територія контролюється проармянским урядом. Однак, як зазначає видання, член сенатського комітету з міжнародних відносин Ед Маркес, демократ від Массачусетсу, закликав Азербайджан відвести війська.

«Я підтримую Вірменію, оскільки вони захищають свою територіальну цілісність. Азербайджан і Туреччина повинні поважати вірмено-азербайджанський кордон, поважати сподівання вірменського народу Нагірного Карабаху і негайно припинити цей конфлікт », - написав він у соцмережах.

Як нагадує видання, в розв'язанні бойових дій на цьому тижні обидві сторони звинуватили одна одну. За кілька днів до загострення президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Вірменію в затягуванні «безглуздих» мирних переговорів. У недільній заяві МЗС Азербайджану звинуватив вірменські сили в спробі захоплення території Товузского району.

«Вірменія несе повну відповідальність за ці провокаційні дії, які сприяють загостренню ситуації», - заявили в міністерстві.

Однак МЗС Вірменії звинуватив в «провокаційних діях» і «постійні спроби нагнітати ескалацію» азербайджанські сили.

«Ми рішуче засуджуємо провокаційні дії азербайджанських збройних сил, і з їх відновленням військово-політичне керівництво Азербайджану понесе всю відповідальність за непередбачувані наслідки підриву регіональної стабільності», - написав у понеділок прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.