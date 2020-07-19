Скачать
Неділя, 19.07.2020
В українській армії виявили вже 140 випадків коронавірусу, за добу - 13
В українській армії виявили вже 140 випадків коронавірусу, за добу - 13
На Львівщині підтверджено 8 тисяч випадків інфікування коронавірусом
На Львівщині підтверджено 8 тисяч випадків інфікування коронавірусом
Гвардіола: Ман Сіті потрібно виходити у фінал Ліги чемпіонів
Гвардіола: Ман Сіті потрібно виходити у фінал Ліги чемпіонів
У майбутньому літо може стати "занадто гарячим" для людей
У майбутньому літо може стати "занадто гарячим" для людей

Американський есмінець Porter прямує в Чорне море

Американський есмінець Porter прямує в Чорне море
13:32 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Американський есмінець USS Porter класу "Арлі Берк" прямує в Чорне море для участі у міжнародних навчаннях Sea Breeze - 2020.

Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту ВМС США, пославшись на командувача флотом віцеадмірала Джейна Блека.

«Повернення корабля Porter у Чорне море підтверджує прихильність 6-го флоту США і ВМС США до наших союзників і партнерів по НАТО. Наша участь у багатонаціональних навчаннях, таких як Sea Breeze, є реальною демонстрацією рішучості США відносно колективного захисту Європи», сказав віцеадмірал Блек.

Зазначається, що у навчаннях планується залучити 2 тисячі осіб з дев'яти країн, в тому числі 27 кораблів і 19 літаків.

За словами віцеадмірала, есмінець Porter, а також додаткові літаки ВМС США P-8 від Патрульної ескадрильї ВП (47) братимуть участь в українсько-американських спільних навчаннях Sea Breeze - 2020. ВМС США регулярно діють у Чорному морі відповідно до міжнародного права, включно з Конвенцією Монтре.

Учасники Sea Breeze прагнуть створити комбінований потенціал та потенціал для забезпечення морської регіональної безпеки й сприяння співпраці між країнами-партнерами.

У США зафіксували випадки повторного зараження коронавірусом

Зазначається, що у навчаннях планується задіяти 2 тисячі осіб з дев'яти країн, в тому числі 27 кораблів і 19 літаків.

Держави, які планують брати участь у Sea Breeze - 2020, включають Болгарію, Грузію, Норвегію, Румунію, Іспанію, Туреччину, Україну та США.

Ракетний есмінець Porter, що дислокується в іспанському морському порту Рота, проводить військово-морські операції в районі 6-го флоту США на підтримку інтересів національної безпеки США в Європі.

Як повідомлялося, дві військово-морські групи НАТО увійшли минулого тижня в Чорне море для участі у багатонаціональних навчаннях.

Варто зазначити, що напередодні цьогорічного навчання Sea Breeze-2020, в якому візьмуть участь кораблі та авіакрило ВМС Збройних сил України, у північно-західній акваторії Чорного моря проведено 5-денний збір-похід кораблів катерів та суден українського флоту з метою відпрацювання елементів бойової підготовки, злагодженості підрозділів різнорідних сил та демонстрації їх присутності в Чорноморському регіоні.

У США зафіксували випадки повторного зараження коронавірусом

Згідно з узгодженим у травні цього року планом проведення Sea Breeze -2020, учасники міжнародного навчання відпрацьовуватимуть завдання виключно у морській фазі через пандемію COVID-19.

Торік з 1 по 12 липня на півдні України відбулись навчання Sea Breeze-2019, в яких взяли участь майже 3 тисячі військових із 19 країн. Навчання проходили у чотири етапи. Основні зусилля під час навчань були спрямовані на відпрацювання контролю та захисту морських комунікацій, важливої берегової інфраструктури.

Багатонаціональні навчання Sea Breeze проходять з 1997 року за програмою НАТО «Партнерство заради миру» як українсько-американські з залученням багатьох інших країн.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Sea Breeze, Корабель, Чорне море.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Барселона" очолює рейтинг найрезультативніших команд XXI століття
02 У світі зафіксували 259 848 нових випадків коронавірусу
03 Уряд виділив 103,7 мільйона на додаткові виплати інтернам
04 В Україні підтвердили 58 842 випадки коронавірусу, за добу - 731
05 Олена Кравець зворушливо привітала своїх двійнят з днем народження
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Британія послаблює карантин: з 1 серпня дозволять концерти у приміщеннях
Британія послаблює карантин: з 1 серпня дозволять концерти у приміщеннях
Уряд виділив 103,7 мільйона на додаткові виплати інтернам
Уряд виділив 103,7 мільйона на додаткові виплати інтернам
Субсидії в 2021 році не скорочуватимуть
Субсидії в 2021 році не скорочуватимуть
Принцеса Беатріс зіграла таємне весілля у бабусиній сукні (Фото)
Принцеса Беатріс зіграла таємне весілля у бабусиній сукні (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся