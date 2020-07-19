Американський есмінець Porter прямує в Чорне море

Американський есмінець USS Porter класу "Арлі Берк" прямує в Чорне море для участі у міжнародних навчаннях Sea Breeze - 2020.

Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту ВМС США, пославшись на командувача флотом віцеадмірала Джейна Блека.

«Повернення корабля Porter у Чорне море підтверджує прихильність 6-го флоту США і ВМС США до наших союзників і партнерів по НАТО. Наша участь у багатонаціональних навчаннях, таких як Sea Breeze, є реальною демонстрацією рішучості США відносно колективного захисту Європи», сказав віцеадмірал Блек.

Зазначається, що у навчаннях планується залучити 2 тисячі осіб з дев'яти країн, в тому числі 27 кораблів і 19 літаків.

За словами віцеадмірала, есмінець Porter, а також додаткові літаки ВМС США P-8 від Патрульної ескадрильї ВП (47) братимуть участь в українсько-американських спільних навчаннях Sea Breeze - 2020. ВМС США регулярно діють у Чорному морі відповідно до міжнародного права, включно з Конвенцією Монтре.

Учасники Sea Breeze прагнуть створити комбінований потенціал та потенціал для забезпечення морської регіональної безпеки й сприяння співпраці між країнами-партнерами.

Зазначається, що у навчаннях планується задіяти 2 тисячі осіб з дев'яти країн, в тому числі 27 кораблів і 19 літаків.

Держави, які планують брати участь у Sea Breeze - 2020, включають Болгарію, Грузію, Норвегію, Румунію, Іспанію, Туреччину, Україну та США.

Ракетний есмінець Porter, що дислокується в іспанському морському порту Рота, проводить військово-морські операції в районі 6-го флоту США на підтримку інтересів національної безпеки США в Європі.

Як повідомлялося, дві військово-морські групи НАТО увійшли минулого тижня в Чорне море для участі у багатонаціональних навчаннях.

Варто зазначити, що напередодні цьогорічного навчання Sea Breeze-2020, в якому візьмуть участь кораблі та авіакрило ВМС Збройних сил України, у північно-західній акваторії Чорного моря проведено 5-денний збір-похід кораблів катерів та суден українського флоту з метою відпрацювання елементів бойової підготовки, злагодженості підрозділів різнорідних сил та демонстрації їх присутності в Чорноморському регіоні.

Згідно з узгодженим у травні цього року планом проведення Sea Breeze -2020, учасники міжнародного навчання відпрацьовуватимуть завдання виключно у морській фазі через пандемію COVID-19.

Торік з 1 по 12 липня на півдні України відбулись навчання Sea Breeze-2019, в яких взяли участь майже 3 тисячі військових із 19 країн. Навчання проходили у чотири етапи. Основні зусилля під час навчань були спрямовані на відпрацювання контролю та захисту морських комунікацій, важливої берегової інфраструктури.

Багатонаціональні навчання Sea Breeze проходять з 1997 року за програмою НАТО «Партнерство заради миру» як українсько-американські з залученням багатьох інших країн.