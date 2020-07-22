ЗМІ: У консульстві Китаю у США спалювали документи перед виїздом

Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю із посиланням на МЗС країни.
«Китай рішуче засуджує прохання США закрити генконсульство Китаю у Х’юстоні, Техас», - йдеться у повідомленні.
У МЗС КНР закликали Вашингтон відкликати своє рішення та пообіцяли дзеркальні контрзаходи в разі відмови.
Зазначається, що американська влада дала Пекіну 72 години, починаючи з 21 липня, на те, щоб закрити своє диппредставництво у Х’юстоні.
При цьому Houston Chronicle повідомляє, що у будівлі китайського консульства спалювали документи перед виселенням. Однак наразі невідомо, чи підпал документів пов'язаний із рішення американської влади.
У Державному департаменті США ще не прокоментували новину.