ЗМІ: У консульстві Китаю у США спалювали документи перед виїздом

Влада США попросила Пекін за 3 дні закрити своє генеральне консульство у Х’юстоні, Техас.

Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю із посиланням на МЗС країни.

«Китай рішуче засуджує прохання США закрити генконсульство Китаю у Х’юстоні, Техас», - йдеться у повідомленні.

У МЗС КНР закликали Вашингтон відкликати своє рішення та пообіцяли дзеркальні контрзаходи в разі відмови.

Зазначається, що американська влада дала Пекіну 72 години, починаючи з 21 липня, на те, щоб закрити своє диппредставництво у Х’юстоні.

При цьому Houston Chronicle повідомляє, що у будівлі китайського консульства спалювали документи перед виселенням. Однак наразі невідомо, чи підпал документів пов'язаний із рішення американської влади.

У Державному департаменті США ще не прокоментували новину.