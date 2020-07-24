Американський винищувач наблизився до іранського пасажирського лайнера

Американський винищувач F-15 наблизився до пасажирського лайнера іранської авіакомпанії Mahan Airlines, який виконував рейс з Тегерана в Бейрут.

Про це повідомляє ВВС.

"Американський F-15 під час звичайної повітряної місії у районі гарнізону Танф у Сирії провів стандартну візуальну перевірку пасажирського авіалайнера Mahan Air на безпечній відстані приблизно 1000 метрів», - заявив представник Центрального командування США капітан Білл Урбан.

До цього іранські ЗМІ заявляли, що винищувач наблизився до іранського пасажирського літака на небезпечну відстань, і пілоту Mahan Air довелося швидко змінити висоту, що «призвело до травм кількох пасажирів".

Після повітряних маневрів літак Mahan Air, який прямував з Тегерана в Бейрут, успішно приземлився у ліванській столиці. Після заправки літак вилетів назад у Тегеран.