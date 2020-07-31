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П'ятниця, 31.07.2020
Американці виступають за можливість голосування поштою на виборах 2020 року
Американці виступають за можливість голосування поштою на виборах 2020 року
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Американці виступають за можливість голосування поштою на виборах 2020 року

Американці виступають за можливість голосування поштою на виборах 2020 року
08:23 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Переважна більшість американців підтримують можливість голосування поштою на виборах восени 2020 року, тому що побоюються, що на дільницях можна можна підхопити Covid-19. Про це свідчать дані опитування.

Відповідно до опублікованого в четвер опитування Harvard CAPS-Harris Poll, 70% респондентів підтримують цю можливість. Особливо велика частка прихильників такого голосування серед демократів - 88%.

Одночасно 78% опитаних заявили, що "як мінімум трохи стурбовані" можливістю фальсифікації результатів голосування.

В опитуванні взяли участь майже 2 тис. американців, зареєстрованих виборцями. Опитування проводилося з 21 до 23 липня.

Раніше в четвер президент США Дональд Трамп висловив припущення, що, можливо, було б краще відкласти президентські вибори в листопаді 2020 року з метою не вдаватися до голосування поштою у зв'язку з загрозою коронавірусу.

"Для США це буде величезним соромом": Трамп хоче перенести вибори

"При загальному голосуванні поштою (не голосування за відкріпним посвідченням, що є добре) в 2020 році будуть найбільш неточні і шахрайські вибори в історії. Це буде величезне безчестя для США. (Може - ІФ) відкласти вибори доти, поки люди не зможуть голосувати як слід, спокійно і безпечно?" - написав він у Twitter.

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США, Голосування, Опитування, Американці.

Автор:

Телеграф
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