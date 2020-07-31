Американці виступають за можливість голосування поштою на виборах 2020 року

Переважна більшість американців підтримують можливість голосування поштою на виборах восени 2020 року, тому що побоюються, що на дільницях можна можна підхопити Covid-19. Про це свідчать дані опитування.

Відповідно до опублікованого в четвер опитування Harvard CAPS-Harris Poll, 70% респондентів підтримують цю можливість. Особливо велика частка прихильників такого голосування серед демократів - 88%.

Одночасно 78% опитаних заявили, що "як мінімум трохи стурбовані" можливістю фальсифікації результатів голосування.

В опитуванні взяли участь майже 2 тис. американців, зареєстрованих виборцями. Опитування проводилося з 21 до 23 липня.

Раніше в четвер президент США Дональд Трамп висловив припущення, що, можливо, було б краще відкласти президентські вибори в листопаді 2020 року з метою не вдаватися до голосування поштою у зв'язку з загрозою коронавірусу.

"При загальному голосуванні поштою (не голосування за відкріпним посвідченням, що є добре) в 2020 році будуть найбільш неточні і шахрайські вибори в історії. Це буде величезне безчестя для США. (Може - ІФ) відкласти вибори доти, поки люди не зможуть голосувати як слід, спокійно і безпечно?" - написав він у Twitter.