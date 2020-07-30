"Для США це буде величезним соромом": Трамп хоче перенести вибори

Президент США Дональд Трамп закликав відтермінувати проведення виборів президента. На його думку, на результати можуть вплинути фальсифікації під час голосування поштою.

Президент США Дональд Трамп закликав перенести вибори глави держави, призначені на листопад 2020 року, через можливі фальсифікації у зв’язку з голосуванням поштою.

Про це він написав у Twitter.

«Якщо буде введено загальне голосування поштою то у 2020 році відбудуться найбільш неточні й фальсифіковані вибори в історії. Для США це буде величезним соромом. Відтермінуймо вибори, поки люди не зможуть проголосувати належно, безпечно й захищено», – йдеться у повідомленні.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Голосування поштою запропонували у США у травні як альтернативу традиційним виборам в умовах пандемії COVID-19. Відтоді Трамп неодноразово заявляв про вірогідність фальсифікацій таким способом.

За інформацією деяких ЗМІ, активність чинного президента Сполучених Штатів зросла після оприлюднення опитувань, які засвідчили високий передвиборчий рейтинг його суперника – Джо Байдена.

Американські штати хочуть вдатися до голосування поштою через проблеми, пов'язані з пандемією коронавірусу. У США через COVID-19 померли вже понад 150 тисяч людей, найбільша кількість у світі.

Спрощення цієї процедури на тлі виборів президента США розглядають у деяких штатах.

Так, у Каліфорнії, Юті, Колорадо, Ореґоні, Вашингтоні та на Гаваях планують автоматично розіслати всім зареєстрованим виборцям бюлетені для голосування. Їх виборці мають заповнити і потім або особисто принести на дільниці, або переслати назад поштою.

Однак сам Трамп не має повноважень перенести вибори. У США дату федеральних виборів встановлює Конгрес, де у Палаті представників більшість мають демократи.

Крім того, Конституція США не передбачає жодних положень про затримку інавгурації 20 січня.

Останні соціологічні опитування показують, що Трамп може програти вибори своєму опоненту Джо Байдену, якого станом на сьогодні підтримують більшість американців.

Вибори президента у США мають відбутися 3 листопада 2020 року.