"Для США це буде величезним соромом": Трамп хоче перенести вибори

Президент США Дональд Трамп закликав перенести вибори глави держави, призначені на листопад 2020 року, через можливі фальсифікації у зв’язку з голосуванням поштою.

Про це він написав у Twitter.

«Якщо буде введено загальне голосування поштою то у 2020 році відбудуться найбільш неточні й фальсифіковані вибори в історії. Для США це буде величезним соромом. Відтермінуймо вибори, поки люди не зможуть проголосувати належно, безпечно й захищено», – йдеться у повідомленні.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020