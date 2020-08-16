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У Трампа в США помер молодший брат

У Трампа в США помер молодший брат
Оновлено 12:17 Сьогодні Телеграф
У США помер 72-х річний брат Дональда Трампа - Роберт. Про це американський президент повідомив в письмовій заяві.

Президент США Дональд Трамп повідомив про смерть в суботу свого 72-річного молодшого брата Роберта.

У письмовій заяві, поширеній президентом, він назвав Роберта "не тільки братом, але і кращим другом".

"Ми будемо ним нудьгувати", - написав Дональд Трамп.

Раніше, Рада Безпеки ООН відхилила пропозицію США про продовження заборони на постачання зброї в Іран.

Дональд Трамп: ЄС майже такий самий поганий, як і Китай

Також повідомлялося, що в Бангладеш 217 людей загинули в результаті повеней, викликаних тривалими з 30 червня мусонними дощами. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни, передає агентство Анадолу.

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Все по темі:

США, Дональд Трамп, Роберт Трамп.

Автор:

Телеграф
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