У Трампа в США помер молодший брат

У США помер 72-х річний брат Дональда Трампа - Роберт. Про це американський президент повідомив в письмовій заяві.

Президент США Дональд Трамп повідомив про смерть в суботу свого 72-річного молодшого брата Роберта.

У письмовій заяві, поширеній президентом, він назвав Роберта "не тільки братом, але і кращим другом".

"Ми будемо ним нудьгувати", - написав Дональд Трамп.

Раніше, Рада Безпеки ООН відхилила пропозицію США про продовження заборони на постачання зброї в Іран.

Також повідомлялося, що в Бангладеш 217 людей загинули в результаті повеней, викликаних тривалими з 30 червня мусонними дощами. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни, передає агентство Анадолу.