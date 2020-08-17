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Трамп прокоментував ситуацію в Білорусі: деталі

Трамп прокоментував ситуацію в Білорусі: деталі
Оновлено 20:56 Пн, 17 Серпень 2020 Телеграф Фото: Скриншот
Президент США Дональд Трамп назвав ситуацію в Білорусі жахливою. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами на ганку біля Білого дому, відео розмістили на NBC News в Ютубі.

"Це жахлива ситуація в Білорусі", - зазначив Трамп.

При цьому глава Білого дому запевнив, що США дуже уважно стежитимуть за розвитком ситуації в Білорусі.

Відео з заяви Дональда Трампа:

Протести і вибори в Білорусі

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. До остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруський президент Олександр Лукашенко в ході загальнонаціонального страйку в Білорусі пригрозив учасникам протестів силовими заходами. За його словами, влада більше не вмовлятиме протестуючих.

У Трампа в США помер молодший брат

Олександр Лукашенко передумав і публічно погодився на проведення нових президентських виборів в країні, але з однією умовою. Дану заяву він зробив під час спілкування з протестуючими працівниками Мінського заводу колісних тягачів.

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Все по темі:

США, Дональд Трамп, Білорусь, Протести.

Автор:

Телеграф
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