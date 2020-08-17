Трамп прокоментував ситуацію в Білорусі: деталі

"Це жахлива ситуація в Білорусі", - зазначив Трамп.
При цьому глава Білого дому запевнив, що США дуже уважно стежитимуть за розвитком ситуації в Білорусі.
Відео з заяви Дональда Трампа:
Протести і вибори в Білорусі
9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. До остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.
Білоруський президент Олександр Лукашенко в ході загальнонаціонального страйку в Білорусі пригрозив учасникам протестів силовими заходами. За його словами, влада більше не вмовлятиме протестуючих.
Олександр Лукашенко передумав і публічно погодився на проведення нових президентських виборів в країні, але з однією умовою. Дану заяву він зробив під час спілкування з протестуючими працівниками Мінського заводу колісних тягачів.