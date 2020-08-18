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Вівторок, 18.08.2020
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Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вперше увійшов до четвірки найбагатших людей світу

Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вперше увійшов до четвірки найбагатших людей світу
Оновлено 11:36 Сьогодні Телеграф
Американський бізнесмен Ілон Маск піднявся в рейтингу найбагатших людей світу з п'ятого на четверте місце.

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск став четвертим найбагатшою людиною в світі зі статком у 84,8 мільярда доларів.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Bloomberg.

Напередодні, 17 серпня, акції Tesla виросли на 11%, тим самим збільшивши стан Маска на 7,8 млрд дол.

Стан Маска за останній рік зросла на 57,2 млрд доларів, це другий за величиною "ривок" після засновника Amazon Джеффа Безоса, який за рік заробив 73 млрд і займає перше місце в списку найбагатших із загальним станом в 188 млрд дол.

Слідом за ним у рейтингу найбагатших людей розташувався один із засновників Microsoft Білл Гейтс (121 млрд дол), наступний - глава Facebook Марк Цукерберг (99 млрд дол).

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На п'ятому місці тепер знаходиться гендиректор групи компаній LVMH (Louis Vuitton Mot Hennessy) Бернар Арно (84,6 млрд дол), якого і випередив Маск.

Як змінювалася позиція в рейтингу

Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.

У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.

21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.

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Все по темі:

Tesla, SpaceX, Илон Маск.

Автор:

Телеграф
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