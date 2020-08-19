Вибори в США: Байдена затвердили в якості кандидата від демократів

Джо Байдена затвердили в якості кандидата в президенти від Демократичної партії США на майбутніх президентських виборах. Рішення прийнято на загальнонаціональному з'їзді в Мілуокі, штат Вісконсін.

Голосування через пандемію коронавируса провели в віртуальному форматі. Представники делегацій від штатів і заморських територій по черзі оголошували за кого делегати віддали свої голоси - за Байдена або за його основного суперника Берні Сандерса, який вийшов з гонки в квітні. Повідомляють американські ЗМІ, в тому числі CNN.

Байден набрав більше 3550 голосів, в той час, як Сандерс більше 1150.

Згідно з останніми даними, президент США Дональд Трамп скоротив розрив від Байдена в популярності серед виборців. За чинного главу Білого дому готові віддати голоси 46% виборців, проте Байден все ще продовжує лідирувати - за нього готові голосувати 50%.

Вибори президента США повинні пройти 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, Комітет з питань розвідки Сенату США з'ясував, що наказ про злом акаунтів членів Демократичної партії і оприлюднення їх листування для саботажу виборчої кампанії Хілларі Клінтон в 2016 році вступив від президента Росії Володимира Путіна.