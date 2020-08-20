Біллі Айлиш звинуватила Трампа в знищенні США (Відео)

Співачка Біллі Айлиш виступила на Національному з'їзді Демократичної партії США і розкритикувала чинного президента Дональда Трампа.

Американська співачка Біллі Айлиш виступила з новою піснею на з'їзді Демократичної партії і розкритикувала президента Дональда Трампа, повідомляє телеканал Fox News.

Трансляція велася на сайті заходу, організованого в віртуальному форматі в Мілуокі (штат Вісконсін).

Співачка звинуватила чинного президента Дональда Трампа в "знищенні країни і всього того, що нам не байдуже", зазначивши, що США потрібні лідери, які дозволяють такі проблеми, як зміна клімату і коронавірус, а не заперечують їх наявність.

Також артистка вперше публічно виконала пісню My Future ( "Моє майбутнє").