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Четвер, 20.08.2020
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Біллі Айлиш звинуватила Трампа в знищенні США (Відео)

Біллі Айлиш звинуватила Трампа в знищенні США (Відео)
10:13 Сьогодні Телеграф
Співачка Біллі Айлиш виступила на Національному з'їзді Демократичної партії США і розкритикувала чинного президента Дональда Трампа.

Американська співачка Біллі Айлиш виступила з новою піснею на з'їзді Демократичної партії і розкритикувала президента Дональда Трампа, повідомляє телеканал Fox News.

Трансляція велася на сайті заходу, організованого в віртуальному форматі в Мілуокі (штат Вісконсін).

Співачка звинуватила чинного президента Дональда Трампа в "знищенні країни і всього того, що нам не байдуже", зазначивши, що США потрібні лідери, які дозволяють такі проблеми, як зміна клімату і коронавірус, а не заперечують їх наявність.

Також артистка вперше публічно виконала пісню My Future ( "Моє майбутнє").

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Все по темі:

Критика, Трамп, Билли Айлиш, Демократи.

Автор:

Телеграф
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