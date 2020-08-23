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В останній момент: Каньє Уест подав заявку на участь в президентських виборах США

В останній момент: Каньє Уест подав заявку на участь в президентських виборах США
Оновлено 13:52 Сьогодні Телеграф Укринформ
Всесвітньо відомий репер і продюсер Каньє Уест все таки вирішив взяти участь в гонці за президентське крісло США.

Американський музикант Каньє Уест офіційно подав заявку на участь у виборах президента США в останній можливий для цього день.

Про це повідомляє AP.

Уест встиг подати заявку 21 серпня. Крім нього, заявки подали 10 інших кандидатів.

Відомий репер оголосив про намір взяти участь в американській президентській кампанії в минулому місяці - в твіті з нагоди Дня незалежності США

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Спочатку Уест подавав заявку в штаті Нью-Джерсі, проте більшість із зібраних 800 підписів визнали недостовірними. У штаті Луїзіана для подачі заявки необхідно тільки заплатити 500 доларів.

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16 липня стало відомо, що Уест подав першу форму заяви у Федеральну виборчу комісію.

Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада цього року.

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США, Вибори, Каньє Уест, Президентські вибори.

Автор:

Телеграф
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