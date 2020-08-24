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США вирішили лікувати коронавірус плазмою перехворілих пацієнтів, Трамп назвав це проривом

США вирішили лікувати коронавірус плазмою перехворілих пацієнтів, Трамп назвав це проривом
Оновлено 14:47 Сьогодні Телеграф
У США дозволили лікувати хворих на коронавірус методом переливань плазми крові вже перехворілих пацієнтів.

Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США прийшло до висновку, що такий метод може бути ефективний і його плюси переважують мінуси.

Про це йдеться в документі управління з контролю за якістю продовольства і медикаментів, опублікованому на сайті відомства.

"Сьогодні Управління з контролю за якістю продовольства і медикаментів видало екстрене дозвіл на використання експериментального переливання плазми крові видужали пацієнтів для лікування COVID-19", - йдеться в документі.

Президент США Дональд Трамп вважає, що лікування інфікованих COVID-19 пацієнтів за допомогою плазми, взятої у перехворілих коронавірусів людей, є проривом.

Він заявив журналістам, що в результаті застосування плазми смертність знижується на 35%.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) офіційно санкціонував використання плазми для лікування.

У поширеному повідомленні відомства говориться, проте, що "екстрене дозвіл на лікування хворих з COVID-19" носить експериментальний характер.

Спостерігачі розглядають цей крок як прагнення зміцнити позиції Трампа напередодні відкривається в понеділок з'їзду Республіканської партії, який повинен офіційно висунути чинного президента кандидатом на пост глави держави на виборах у листопаді.

Нагадаємо, станом на ранок 24 серпня в світі виявили 23,5 мільйонам випадків коронавирусной інфекції. У США на COVID-19 захворіли 5,8 мільйона.

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Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19 вперше зафіксували в китайській провінції Хубей, в кінці 2019 року. З того моменту зараження цим вірусом були зафіксовані в більш ніж в 200 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала поширення хвороби - пандемією. Найбільше хворих у Сполучених Штатах, Індії, Росії та в країнах Південної Америки.

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Все по темі:

Дональд Трамп, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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