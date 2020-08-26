ЗМІ: в США можуть визнати геноцидом утиски уйгурів Китаєм

Адміністрація президента США розглядає можливість визнання геноцидом дій китайської влади щодо уйгурів, що проживають в Синьцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР).

Про це повідомила у вівторок газета Politico з посиланням на свої джерела.

Міжвідомчі обговорення питання про визнання геноциду уйгурів знаходяться на початковому етапі. У них беруть участь представники Держдепартаменту, Міністерства внутрішньої безпеки та Ради національної безпеки при Білому домі (СНБ). За даними видання, якщо вони не досягнуть консенсусу по використанню терміна "геноцид", адміністрація США звинуватить китайська влада в "злочинах проти людяності" або "етнічних чистках" в СУАР. В останні місяці правозахисники та члени Конгресу США неодноразово зверталися до уряду з проханням визнати ситуацію в СУАР геноцидом. Як зазначає видання, даний крок може різко загострити напруженість у відносинах з Пекіном.

Міжнародні заяви про визнання геноциду, пояснює газета, в тій чи іншій країні вкрай рідкісні, проблематичні з юридичної і політичної точок зору. Раніше посадовці США намагалися уникати таких заяв, не в останню чергу тому, що теоретично міжнародне право змусило б Вашингтон втрутитися в ситуацію.

У Держдепартаменті не стали ні підтверджувати, ні спростовувати інформацію про такого роду обговореннях. "Ми докладаємо всіх зусиль, щоб спонукати Китайську Народну Республіку припинити порушення прав людини в Сіньцзяні (так США називають СУАР), і постійно оцінюємо різні заходи, - зазначив представник американського зовнішньополітичного відомства. - Ми не коментуємо потенційні заходи".

Раніше в ЗМІ повідомляли, що підставою для відправки мусульман-уйгурів в табори в Китаї може бути будь-який побутове прояв релігійності або просто наявність родичів за кордоном чи закордонного паспорта.

За оцінками Організації Об'єднаних Націй, в останні роки в таборах в китайському районі Синьцзян міститься понад мільйон мусульман-уйгурів. За даними організації Human Rights Watch, уйгурів поміщають в в'язниці і виховні табори; за мільйонами людей організована постійна відеослежка, а їх соціальний стан і доля залежать від балів, нарахованих в системі "соціального кредиту". Китайські чиновники пояснюють спецзаходи щодо уйгурів необхідністю викорінення "тероризму".

Уйгури - тюркомовний народ, який в переважній більшості живе в регіоні Синьцзян на крайньому заході Китаю, який отримав назву Синьцзян-Уйгурський автономний район КНР. За віросповіданням уйгури - мусульмани-суніти.