Отруєння Навального: США готові допомогти в розслідуванні

Глава Державного департаменту США Майкл Помпео повідомив, що Штати будуть готові допомогти ЄС з розслідуванням причин можливого отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, якщо висновки німецьких лікарів будуть підтверджені.

"Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про попередні висновки німецьких медичних експертів про те, що активіст російської опозиції Олексій Навальний був отруєний", - йдеться в заяві Помпео, опублікованому на сайті Держдепу.

За його словами, якщо ці висновки підтвердяться, Сполучені Штати підтримають заклик ЄС провести детальне розслідування події, і готові допомогти в цьому.

"Сім'я Навального і російський народ заслуговують того, щоб було проведено повне і прозоре розслідування, а причетні до цього були притягнуті до відповідальності. Ми подумки перебуваємо з сім'єю пана Навального і сподіваємося на його повне одужання", - додав глава американської дипломатії.

Як повідомлялося, вранці 20 серпня в Омську здійснив екстрену посадку літак, на якому летів Олексій Навальний. Він був доставлений машиною "швидкої допомоги" в лікарню.

Прес-секретар Навального повідомила, що він потрапив в реанімацію з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Ярмиш передбачає, що політика отруїли чимось, підмішаним в чай.

Лікар Навального Ярослав Ашихмин спочатку наполягав на тому, щоб евакуювати в Європу.

21 серпня в Омську лікарню, де перебував Навальний допустили лікарів. Дружина політика звернулася до Путіна.

22 серпня навального доставили літаком до Берліна в клініку Шаріте.

Уряд Німеччини вважає ймовірним, що Навального все-таки отруїли.