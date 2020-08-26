Отруєння Навального: США готові допомогти в розслідуванні

"Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про попередні висновки німецьких медичних експертів про те, що активіст російської опозиції Олексій Навальний був отруєний", - йдеться в заяві Помпео, опублікованому на сайті Держдепу.
За його словами, якщо ці висновки підтвердяться, Сполучені Штати підтримають заклик ЄС провести детальне розслідування події, і готові допомогти в цьому.
"Сім'я Навального і російський народ заслуговують того, щоб було проведено повне і прозоре розслідування, а причетні до цього були притягнуті до відповідальності. Ми подумки перебуваємо з сім'єю пана Навального і сподіваємося на його повне одужання", - додав глава американської дипломатії.
Як повідомлялося, вранці 20 серпня в Омську здійснив екстрену посадку літак, на якому летів Олексій Навальний. Він був доставлений машиною "швидкої допомоги" в лікарню.
Прес-секретар Навального повідомила, що він потрапив в реанімацію з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Ярмиш передбачає, що політика отруїли чимось, підмішаним в чай.
Лікар Навального Ярослав Ашихмин спочатку наполягав на тому, щоб евакуювати в Європу.
21 серпня в Омську лікарню, де перебував Навальний допустили лікарів. Дружина політика звернулася до Путіна.
22 серпня навального доставили літаком до Берліна в клініку Шаріте.
Уряд Німеччини вважає ймовірним, що Навального все-таки отруїли.