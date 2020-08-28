Вимагає тесту на наркотики: Трамп звинуватив Байдена в використанні стимуляторів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав кандидата на цей пост Джо Байдена пройти разом з ним перевірку на наркотики перед дебатами.

У Штатах триває передвиборча гонка за крісло глави Білого дому. Головними кандидатами на цей пост є представник від демократів Джо Байден і нинішній президент держави, республіканець Дональд Трамп.

Кандидати неодноразово погано відгукувалися один про одного. Цього разу Трамп звинуватив Байдена у вживанні заборонених речовин.

Про це повідомляє BBC News.

Зазначимо, що соратники Трампа зафіксували "різке поліпшення" виступів демократа на телевізійних дебатах. Глава Білого дому вважає, що його суперник використовує стимулятори і запропонував Байдену провести тест на наявність у крові наркотиків напередодні їх дебатів.

Сам Байден поки ніяк не відреагував на звинувачення і пропозиції президента.

Схожа ситуація склалася в Україні в минулому році. У 2019 такі ж вимоги висував тоді ще кандидат в президенти України Володимир Зеленський до Петра Порошенка перед дебатами на стадіоні.