Назвали Куртом: в США успішно клонували коня Пржевальського (Відео)

Перший успішно клонований кінь Пржевальського народився ще 6 серпня в ветеринарній установі в Техасі, однак новина про це була оприлюднена лише через майже місяць. Дитинча було клоновано з ДНК самця, замороженого в зоопарку в 1980 році.

Коні Пржевальського колись вимерли в дикій природі. Незважаючи на інтенсивні програми розведення, які допомогли відродити цей вид і повернути його на пасовища Китаю і Монголії, майже всі наші сучасники особини є нащадками 12 коней, які народилися в зоопарку Сан-Дієго.

Успішне клонування зібраної за 40 років ДНК покликане внести ключове родове різноманіття і може сприяти виживанню виду.

У зоопарку заявили, що клонований самець в кінцевому підсумку буде переведений в сафарі-парк зоопарку Сан-Дієго і інтегрований в стадо інших коней Пржевальського для подальшого розведення.

"Робота з порятунку зникаючих видів вимагає співпраці і відданих справі партнерів з узгодженими цілями. Ми поділяємо це чудове досягнення, тому що застосували наш міждисциплінарний підхід, працюючи з кращими науковими умами і використовуючи цінний генетичний матеріал, зібраний і зберігається в нашому біобанк ДНК дикої природи" , - йдеться в заяві Пол А. Бариба, президента San Diego Zoo Global.

Клонованого коня Пржевальського назвали Куртом в честь доктора Курта Беніршке, який збирає і зберігає генетичний матеріал зникаючих тварин з 1975 року.

За даними Смітсонівського національного зоопарку, коні Пржевальського відносяться до "знаходяться під загрозою зникнення" видам. Вони вважаються останнім видом "по-справжньому диких коней" і є "далекими родичами" сучасних домашніх коней, які, ймовірно, відокремилися від загального предка близько 500 000 років тому.

Коні Пржевальського - не єдиний вид, який вчені намагаються відродити за допомогою біотехнології. Група Revive & Restore проводить подібні роботи щодо принаймні шести зникаючих або вимерлих видів, в тому числі шерстистого мамонта, який зник близько 4000 років тому.

Інші організації та дослідницькі центри також намагаються відродити вимерлі або знаходяться під загрозою зникнення види. Наприклад, Міжнародний ісламський університет Малайзії планує повернути до життя недавно вимерлого суматранского носорога.