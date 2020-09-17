Трамп пообіцяв американцям вакцину від коронавірусу вже в жовтні

"Ми на шляху до того, щоб доставити і розподілити вакцину вельми безпечним і ефективним чином. Ми думаємо, що можемо почати робити це приблизно в жовтні", - заявив Трамп в ході прес-конференції в Білому домі, уточнивши, що це відбудеться "в середині жовтня, може, трохи пізніше ".
Пізніше на прес-конференції президент додав, що після невдалої спроби здійснити розвитку подій вакцину в США доведеться почекати трохи довше - "в листопаді або в крайньому випадку - в грудні".
Він додав, що як тільки вакцина буде схвалена Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), США почнуть виробляти мільйони доз вакцини.
"Ми зможемо передати як мінімум 100 млн доз вакцини до кінця 2020 року", - підкреслив американський президент.
Трамп також нагадав, що адміністрація США підготувала план, який дозволить розпочати поставки вакцини в різні міста країни "в той же день, коли вакцина буде схвалена, ну або на наступний день".