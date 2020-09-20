Штати відновили санкції ООН проти Ірану

Уряд США відновило санкції проти Ірану, які були введені раніше резолюціями Ради Безпеки ООН і припинені після підписання Іранського ядерного угоди в 2015 році. Про це йдеться в офіційній заяві Державного секретаря США, поширеній в субботу.

"Проти Ірану знову застосовуються санкції відповідно до процесом швидкого відкликання, позначеному в резолюції 2231 Ради Безпеки ООН. 20 серпня США повідомили голові Ради Безпеки про грубе невиконання Іраном його зобов'язань по Іранської ядерної угоді (JCPOA). Це запустило 30-денний процес щодо скасування раніше призупинених санкцій ООН, які знову вступають в силу о 20:00 за східним часом 19 вересня ", - наголошується в повідомленні.

Як уточнили в Держдепі, в суботу знову відновлюють дію обмеження, певні в резолюціях Ради Безпеки ООН №1696, 1737, 1747, 1803, 1 835 і 1929.

У Вашингтоні пояснили цей крок не тільки тим, що Іран не виконує своїх зобов'язань по JCPOA, але також, що Рада Безпеки не змогла продовжити ембарго ООН на зброю по відношенню Ірану, яке діяло 13 років.

"Бездіяльність Ради Безпеки відкрило б можливості для Ірану придбати різні види звичайної зброї, починаючи з 18 жовтня. На щастя для світу, США зробили відповідальні кроки, щоб цього не сталося", - підкреслили в Державному департаменті США.