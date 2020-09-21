Спроба отруєння Трампа: з'явилася інформація про підозрювану

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело в федеральних правоохоронних органах.
Підозрювана затримали при спробі в'їхати в США з Канади в штаті Нью-Йорк. У неї було виявлено зброю.
Нагадаємо, на цьому тижні американські правоохоронці перехопили адресований президентові США Дональда Трампа лист, що містив високотоксична отрута рицин.
Рицин - це високотоксична речовина, яку отримують з касторової бобів при виробництві касторової олії.
Під час ковтання він викликає нудоту, блювоту і внутрішня кровотеча шлунку і кишечника, за якими йде відмова печінки, селезінки і нирок, потім настає смерть в результаті колапсу системи кровообігу.