Спроба отруєння Трампа: з'явилася інформація про підозрювану

У США заарештували жінку, підозрювану у відправці в Білий дім листи з отрутою для президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело в федеральних правоохоронних органах.

Підозрювана затримали при спробі в'їхати в США з Канади в штаті Нью-Йорк. У неї було виявлено зброю.

Нагадаємо, на цьому тижні американські правоохоронці перехопили адресований президентові США Дональда Трампа лист, що містив високотоксична отрута рицин.

Рицин - це високотоксична речовина, яку отримують з касторової бобів при виробництві касторової олії.

Під час ковтання він викликає нудоту, блювоту і внутрішня кровотеча шлунку і кишечника, за якими йде відмова печінки, селезінки і нирок, потім настає смерть в результаті колапсу системи кровообігу.