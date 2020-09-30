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Запеклі дебати Трампа і Байдена: хто переміг

Запеклі дебати Трампа і Байдена: хто переміг
12:15 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
За результатами опитувань, які провели після дебатів, показали, що за Байдена проголосували більшість населення, а саме 60% респондентів віддали перемогу Байдену і тільки 28% - Трампу.

Про це повідомляється в опитуванні фірми SSRS, проведеному на замовлення CNN - інформують в thebell.io.

"Це були найгірші дебати, що я коли-небудь бачив. Це були навіть не дебати, це була ганьба", - прокоментував суперечку Трампа і Байдена журналіст CNN, а ведуча каналу Дана Беш після закінчення трансляції в прямому ефірі назвала дебати "ганебним шоу" . Трамп виступав грубо і агресивно навіть за своїми мірками, а Байден намагався йому не поступитися - за півтори години він встиг назвати Трампа брехуном, клоуном і найгіршим президентом Америки, "щеням Путіна", а в один момент сказав йому: "Ти коли-небудь вже заткнешся? ".

Більше журналістам передбачувано не сподобалося поведінка Трампа. Вона зробило дебати "брудними і негідними", зазначив ведучий CNN. Трамп постійно переривав відповіді Байдена своїми репліками, вступав в полеміку з провідним (журналістом про-трампівского Fox News).

"Дебати ясно показали всю ступінь презирства, яку ці дві людини, що змагаються за наймогутніший пост в світі, відчувають один до одного", пише Bloomberg.

NYT назвала дебати "потворною рукопашної", в якій кандидати "висловили їдке презирство один до одного на рівні, небаченому в американській політиці".

Журналіст Едвард Люс сказав Financial Times, що після перегляду дебатів "нам всім потрібно прийняти душ".

Перші проведені після дебатів опитування показують, що глядачі каналу CBS, хоч і з меншим відривом, теж проголосували за Байдена - 48% проти 41%.

Після дебатів ф'ючерси на американські фондові індекси і азіатські акції впали, повідомляє Bloomberg. Атмосфера дебатів свідчила про зростання ризиків і невизначеності.

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"Це новий доказ того, що, якщо Байден переможе, Трамп не збирається прийняти поразку", - сказав виданню керівник аналітичного відділу Pepperstone Group Кріс Вестон.

Наступні дебати Трампа і Байдена пройдуть 15 жовтня в Майамі, треті - 22 жовтня в Нешвіллі. Свої дебати також проведуть і кандидати у віце-президенти - Майк Пенс і Камала Харріс.

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США, Джо Байден, Дональд Трамп, Вибори президента.

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