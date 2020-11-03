ЗМІ: гучна в США конспірологічна теорія може мати російське коріння

До просуванню в соціальній мережі Twitter конспірологічного руху QAnon причетна Росія.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чинних і колишніх топ-менеджерів соціальної мережі. Інформацію також підтверджують архіви заблокованих акаунтів.

Члени руху переконані в існуванні світової змови проти президента США Дональда Трампа.

Вони переконані, що Трамп працює над викриттям глобальної схеми сексуальної експлуатації неповнолітніх, в якій нібито замішані представники Демократичної партії

Зазначається, що пов'язані з Росією акаунти з грудня 2017 року були не задіяні в поширенні повідомлень подібного змісту. Саме тоді були опубліковані перші повідомлення, автор яких підписувався буквою Q.

QAnon в Твіттері згадувався понад 17 тисяч раз. Протягом 2018-19 років за дезінформацію було заблоковано понад 4000 акаунтів.

Нагадаємо, два претендента на головний пост країни Дональд Трамп і Джо Байден в ході обговорення національних питань не забули й про Україну.