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Середа, 04.11.2020
"Заруба" між Трампом і Байденом: які штати і як проголосували на виборах президента США
"Заруба" між Трампом і Байденом: які штати і як проголосували на виборах президента США
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"Заруба" між Трампом і Байденом: які штати і як проголосували на виборах президента США

"Заруба" між Трампом і Байденом: які штати і як проголосували на виборах президента США
09:43 Сьогодні Телеграф

США обирають президента.

Обидва кандидати вже оголосили про свою перемогу, хоча підрахунок в декількох ключових штатах ще триває.

На даний момент, згідно з підрахунками CNN, переможець виборів визначився вже в 37 штатах і окрузі Колумбія. Демократ Джо Байден з невеликою перевагою обходить чинного президента, республіканця Дональда Трампа.

Байден отримує 220 голосів у Колегії вибірників, Трамп - 213. Для перемоги потрібно отримати 270 місць.

Так, Байден здобуває перемогу в Вермонті, Нью-Гемпширі, Нью-Йорку, Массачусетсі, Коннектикуті, Нью-Джерсі, Делавері, Колорадо, Нью-Мексико, Іллінойсі, Вашингтоні, Орегоні, Каліфорнії, Міннесоті, Меріленді і окрузі Колумбія.

Трамп перемагає в Західній Вірджинії, Південній Кароліні, Індіані, Кентуккі, Теннессі, Алабамі, Арканзасі, Луїзіані, Міссурі, Північній Дакоті, Південній Дакоті, Небрасці, Канзасі, Оклахомі, Вайомінгу, Юті, Айдахо, Айові, Огайо, Флориді.

Цього року через пандемію коронавірусу майже 100 млн американців вибрало альтернативний спосіб голосування. Виборці могли достроково заповнити бюлетені на дільницях або відправити їх поштою. На думку експертів, саме такий спосіб голосування може затягнути процес підрахунку голосів.

У США діє непряма система голосування, тому важливо, якими будуть результати в кожному конкретному штаті.

Результат виборів залежить не від підтримки одного з кандидатів простою більшістю виборців, а від кількості виборців, які проголосують за кандидата на Колегії.

Залежно від населення, кожен штат має певне число вибірників. Найбільший вплив на результат виборів - у найбільш густонаселених штатів.

Виборці представляють волю виборців, тобто зобов'язані голосувати так, як і більшість жителів їх штату. Наприклад, кількість вибірників в Техасі 38, і всі вони повинні підтримати кандидата, який отримав більшість голосів в даному штаті під час загального голосування.

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Все по темі:

США, Вибори, Джозеф Байден, Дональд Трамп, Голосування.

Автор:

Телеграф
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