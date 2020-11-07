Байден утримує лідерство: останні новини про вибори в США

Чинний президент США Дональд Трамп перестав виходити на публіку, а його суперник-демократ готується до перемоги на президентських виборах.

Про це повідомляє CNN.

У короткому зверненні до американського народу, яке, як він сподівався, стане переможною промовою, Джо Байден висловив упевненість в тому, що його перемога над президентом Дональдом Трампом скоро буде оголошена.

Він закликав до спокою і терпіння в момент загострення національної напруженості, оскільки Трамп попереджає, що буде оскаржувати результати виборів, якщо не переможе. І він намалював картину зародження адміністрації, яка вже готувалася до боротьби з пандемією і допомогти відродити економіку в перший же день перебування при владі.

"Цифри говорять нам ясну і переконливу історію. Ми збираємося виграти цю гонку", - сказав Байден.

Зазначимо, що згідно з останніми результатами Keystone State Байден збільшив свою перевагу над Трампом, яке зараз становить 28 833, а це означає, що і без того слабкі надії президента на те, щоб надолужити згаяне, швидко тануть. Трамп не може виграти другий термін без Пенсільванії, і якщо Байден отримає 20 голосів вибірників, його вже не можна буде зупинити.

Колишній віце-президент також розширює свої можливості в Неваді і Джорджії. Він випереджає Трампа більш ніж на 22 тисячі голосів в Неваді і випереджає більш ніж на 4 тисячі в Джорджії. Підрахунок буде утруднений в Пенсільванії через десятки тисяч попередніх бюлетенів і багатьох інших, які вимагають особливої обережності з причин, включаючи пошкодження, розбірливість, проблеми з підписами або інші дефекти.

Президент не може набрати 270 голосів виборців, не перемігши Пенсільванію, і Джорджію, і хоча б один з інших "коливаючих" штатів. Байден може перемогти, вигравши Пенсільванію самостійно або взявши Неваду і Арізону. Претендент на цей час випереджає Трампа з 253 голосами проти 213 виборців, передає CNN.

Трамп скорочує лідерство демократа в Арізоні, яке впало до менш ніж 30 тисяч голосів при 94% зареєстрованих, але неясно, чи достатньо цього, щоб обігнати свого суперника з 235 тисячами голосами, які ще належить підрахувати.

Трамп не з'являвся на публіці після того, що відбувалося в четвер, 5 листопада, на прес-конференції в Білому домі. При цьому Трамп сказав у твіті, що Байден не повинен «неправомірно претендувати» на пост президента, і пообіцяв судовий розгляд, щоб спробувати зберегти свою посаду.