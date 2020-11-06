Трамп звинуватив Байдена в спробі вкрасти голоси: останні новини про підсумки виборів в США

У США продовжують підбивати підсумки виборів президента, які відбулися 3 листопада. Згідно з останніми даними, кандидату в президенти від демократів Джо Байдену для перемоги як і раніше не вистачає 6 голосів виборців. Чинний президент США Дональд Трамп звинуватив політичних опонентів у спробі вкрасти у нього перемогу. При цьому кілька новинних телеканалів перервали його виступ і мотивували це боротьбою з помилковими повідомленнями.

У ключових штатах продовжують рахувати голоси. За попередніми даними, Трамп перемагає в Пенсільванії (там у нього приблизно 49,5%), але Байден зменшує розрив (49,2%). У Північній Кароліні більшість голосів у Трампа. Остаточні підсумки виборів в цьому штаті готові оголосити не раніше наступного тижня. В Арізоні поки лідирує Байден з 50,1% голосів проти 48,5% у Трампа. У Неваді з мінімальним відривом також лідирує кандидат від Демократичної партії.

Нагадаємо, раніше кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден запустив сайт "перехідного періоду".