Вибори в США: головний юрист Трампа по судових справах заразився на коронавірус

Головний юрист Дональда Трампа Девід Боссі, якого обрали для спостереження за юридичною оскарженням результатів голосування, отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

Боссі очолює консервативну групу Citizens United, до участі в судових процесах його залучили в п'ятницю, 6 листопада.

Він також був заступником керівника виборчої кампанії Трампа в 2016 році.

Видання зазначає, що 9 листопада про хворобу повідомив міністр житлового будівництва Бен Карсон. А на минулих вихідних позитивний результат отримав началльнік виборчого штабу Марк Медоуз.

І Карсон і Медоуз були присутні з Трампом на декількох ключових заходах президентської кампанії.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп звинуватив Байдена в спробі вкрасти голоси.