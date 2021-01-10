Раптово: відносинам Байдена та Путіна напророкували потепління

Незважаючи на жорстку риторику Джо Байдена, його переїзд в Білий дім може позитивно вплинути на відносини РФ та США.

Про це повідомив політичний консультант, власник компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, магістр міжнародних відносин (King's College London 2004) Тарас Березовець.

Як відомо, прихід до влади у США Дональда Трампа сприймався як сприятливий період для відносин з Російською Федерацією. Але результати наступних років, навпаки, призвели до погіршення ситуації.

Політолог зазначає, що зміна республіканців на демократів може створити сприятливі обставини для відносин з РФ. Все тому, що Байден схильний до компромісів, не дивлячись на свою войовничу риторику.

Демократи завжди дотримувалися лінії міжнародних відносин та дипломатії, тому з Росією може наступити «потепління». Політолог зазначив також, що це може статися не тільки в ситуації з РФ - вихід США з ядерної угоди з Іраном, який ініціював Трамп, теж може бути переглянутий.

Але ось де ситуація залишиться без змін та де Російської Федерації годі й сподіватися на кращий результат - це завершення «Північного потоку 2», вважає Березовець. Чому грандіозний проект ніколи не дістанеться фіналу - читайте в нашому матеріалі.